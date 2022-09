Scandale des influenceurs : redécouvrez notre enquête de 2016 dans laquelle nous dénoncions déjà des arnaques

Dimanche soir, l’émission Complément d’enquête, sur France 2, dénonçait les dessous du business des influenceurs, et notamment ceux de l’agence Shauna Events, fondée par Magali Berdah. Produits de mauvaise qualité, commandes non livrées, contrefaçons, tromperie sur la marchandise… Des pratiques malheureusement loin d’être nouvelles. Dès 2016, nous dénoncions dans Entrevue les dérives des influenceurs profitant de la crédulité de leurs fans, notamment sur les SMS surtaxés. Redécouvrez notre enquête…

Comme l’a très bien dit Booba, qui dénonce activement les arnaques des influenceurs, le reportage de Complément d’enquête, diffusé dimanche sur sur France 2, pourrait très bien mettre fin à un « système démoniaque qui a duré beaucoup trop longtemps. » Et pour cause ! Dès 2016, nous dénoncions dans Entrevue les pratiques de certains influenceurs peu scrupuleux, qui profitaient de la naïveté de leurs victimes.

Notre enquête de l’époque était consacrée aux SMS surtaxés. Des influenceurs proposaient de participer à une conversation SMS entre eux et leurs fans. Sauf que la conversation n’était pas toujours réelle et avait pour seul but de faire grimper en flèche la facture téléphonique d’un jeune public souvent naïf et influencable, à l’aide d’une stratégie bien rodée.

Afin de démonter ce sytème, nous avions piégé certains influenceurs, Adixia, Antonin, et Raphaël, en nous faisant passer pour des fans. Nous avions alors publié un article de 6 pages, que nous vous proposons de retrouver ici ( cliquez sur les images pour les agrandir ) :