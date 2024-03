Royaume-Uni : Theresa May jette l’éponge

L’ancienne Première ministre britannique Theresa May a annoncé dans une interview vendredi qu’elle ne se représenterait pas lors des prochaines élections législatives attendues cette année, après avoir siégé pendant 27 ans comme députée.



Theresa May avait pris la tête du gouvernement après la démission de David Cameron dans la foulée de la victoire du « leave » lors du référendum de juin 2016 sur la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne.

Elle avait annoncé sa démission trois ans plus tard au bord des larmes, faute d’avoir réussi à faire adopter son accord de sortie de l’UE par le Parlement.



Dans une déclaration auprès du journal local de sa circonscription, le Maidenhead Advertiser, l’ex-cheffe de gouvernement de 67 ans a invoqué le temps croissant qu’elle consacre à la lutte contre l’esclavage moderne et la traite des êtres humains.



« Après mûre réflexion, j’ai réalisé qu’à l’avenir, je ne serai plus en mesure de faire mon travail de députée de la manière que je crois juste et que mes électeurs méritent », a-t-elle annoncé.



Députée de Maidenhead (à une cinquantaine de kilomètres à l’ouest de Londres) depuis 1997, Theresa May a été ministre de l’Intérieur de David Cameron de 2010 à 2016, avant de lui succéder à la tête du gouvernement.

« Je travaillerai avec mon successeur pour assurer une victoire des conservateurs à Maidenhead », a déclaré Theresa May, manifestant son soutien envers l’actuel Premier ministre Rishi Sunak et son gouvernement.



Elle affirme également croire en une victoire de son parti, au pouvoir depuis 14 ans, bien que les sondages donnent une large victoire de l’opposition travailliste.



A l’approche des élections, dont la date n’a pas été annoncée mais qui sont attendues plutôt à l’automne qu’au mois de mai, près de 100 députés sortants ont déjà annoncé qu’ils ne se représenteraient pas, dont 64 conservateurs ou anciens conservateurs, un chiffre au plus haut depuis 1997, qui avait vu l’arrivée au pouvoir du travailliste Tony Blair.