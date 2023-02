Rihanna, la superstar de la musique aux 9 Grammy Awards a révélé le fait qu’elle était enceinte ce dimanche 12 février, pendant son Apple music half-time show au 57ème Super Bowl.

De nombreux fans ont tout de suite commencé à théoriser, certains pensent que c’est du bluff, d’autres sont ravis d’entendre la nouvelle, mais rien n’est sûr.

Heureuse nouvelle ? ça dépend à qui on parle. Les fans de Rihanna n’ont pas tous eu la même réaction concernant l’annonce subtile de la chanteuse barbadienne.

En tout cas certains fans sur Twitter semblent être excitées par l’idée de voir un deuxième fils de Rihanna.

D’autres fans par contre, sont déçus du fait que Rihanna n’a chanté aucun nouveau son et qu’elle n’a préparé aucun album pour cette occasion.

“Les fans de Rihanna quand ils se rendent compte qu’elle est à nouveau enceinte et qu’ils n’auront plus jamais un nouvel album.”

“Elle était enceinte y’a même pas un an, faut se calmer un peu”

En tout cas ce n’est plus une rumeur, malheureusement pour ses fans, mais heureusement pour elle, c’est officiel : Rihanna est bien enceinte, le Hollywood Reporter confirme l’information après qu’ils l’aient entendue depuis la bouche d’un représentant de Rihanna.

C’est bien beau de voir les réactions comiques des fans, mais qu’est-ce qu’elle en pense Rihanna elle-même de cette grossesse et de cette performance?

CNN a publié la vidéo de l’interview Apple Music de Rihanna concernant tout ça.

“Quand j’ai reçu un autre appel qui me demandait cette année aussi de chanter à la mi-temps du Super-Bowl, je me suis dit “t’est sûre?” Ça fait 3 mois depuis mon post-partum, est-ce que je suis censée prendre ce genre de décision importante comme ça? Je pourrais le regretter.”

Le doute se faisait ressentir chez Rihanna, et à juste titre, ça faisait 7 ans qu’elle n’avait pas chantée en public, mais elle dit que devenir maman a changé son point de vue.

“Quand tu deviens une maman, il se passe un truc qui te fait penser que tu peux conquérir le monde, que tu peux tout faire.

Le Super Bowl est l’un des plus grands spectacles au monde. Donc aussi effrayant que c’était parce que je n’ai pas fait de spectacle depuis 7 ans, il y avait quelque chose d’excitant dans le défi. Et c’est important que je le fasse pour moi aussi, et que je le fasse pour mon fils.”