Revivez les 5 dernières minutes de David Beckham sur un terrain de foot : c’était il y a 11 ans jour pour jour…

Le 18 mai 2013, il y a 11 ans jour pour jour, le PSG affrontait Brest au Parc des Princes (3-1). Ce match avait une saveur toute particulière, puisqu’il s’agissait de la dernière rencontre de David Beckham sur un terrain de football en tant que joueur professionnel. La star anglaise, âgée alors de 38 ans, était arrivée six mois auparavant au PSG pour une pige de six mois, et aura au total joué 14 matches avec le maillot parisien. S’il n’aura pas marqué de but, David Beckham aura délivré 2 passes décisives et surtout gagné le titre de champion de France avec Paris, qui courrait derrière un sacre national depuis 1994…

Revivez en vidéo les 5 dernières minutes très émouvantes de David Beckham sur un terrain de foot.