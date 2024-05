Retour à la télé de Guy Lagache sur… TMC

L’ancien animateur vedette de M6, Guy Lagache, se lance dans une nouvelle aventure télévisuelle en prenant les rênes de deux documentaires centrés sur les défis alimentaires et environnementaux. Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’une programmation spéciale de 24 heures dédiée aux enjeux écologiques, organisée par TMC à l’occasion de la Journée mondiale de la biodiversité le 22 mai prochain.

Lagache, connu pour son travail emblématique sur “Capital” sur M6, apporte son expertise à deux productions, toutes deux co-produites par Flair Media et Ushuaïa TV. Le premier documentaire, intitulé “C’est pour demain, comment se nourrir sans détruire la planète ?”, explorera les complexités de nos habitudes alimentaires et leur impact sur l’environnement. Il sera diffusé dès 21h25 le mardi 21 mai. Du rayon des hypermarchés aux fermes traditionnelles en passant par les exploitations high-tech et jusqu’à la forêt amazonienne, Lagache emmènera les téléspectateurs à la découverte de solutions pour une alimentation durable.

En deuxième partie de soirée, à 23h15, TMC proposera le deuxième documentaire de Lagache, “Terres d’urgence, Congo : Menace sur la forêt tropicale”. Ce film plongera dans les réalités alarmantes de la déforestation dans le bassin du Congo, considéré comme le deuxième poumon vert de la planète. Ce sujet est familier à Lagache, qui a récemment publié un livre-enquête sur cette question, intitulé “Le Cri de la forêt”, aux éditions du Rocher.

L’engagement de Lagache dans ces deux projets témoigne de sa volonté de sensibiliser le public aux enjeux environnementaux cruciaux de notre époque. Ces documentaires offrent une opportunité unique de comprendre les défis auxquels notre planète est confrontée et les solutions possibles pour un avenir plus durable.

La programmation spéciale de TMC promet une journée complète dédiée à la sensibilisation environnementale et à la transition écologique, offrant ainsi une plateforme importante pour des discussions et des actions visant à préserver notre planète pour les générations futures.