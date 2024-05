Reconnaissance de l’État palestinien : la France accuse l’Espagne et l’Irlande de « positionnement politique »

Le ministre des affaires étrangères, Stéphane Séjourné, a critiqué mercredi les pays européens qui ont récemment reconnu l’État de Palestine, les accusant de privilégier un « positionnement politique » dans le cadre des élections européennes plutôt que de chercher une solution diplomatique au conflit israélo-palestinien.

« La France soutient la solution à deux États. Par définition, la reconnaissance devra intervenir à un moment donné. Mais la question essentielle que j’ai posée à mes homologues espagnol et irlandais est : quel est le lendemain de cette reconnaissance ? Quelle est son utilité diplomatique ? », a déclaré Stéphane Séjourné devant les sénateurs français.

Il a poursuivi en affirmant que « La France ne s’engage pas dans des positionnements politiques mais cherche des solutions diplomatiques à cette crise. Je regrette que certains États européens aient choisi un positionnement politique dans le cadre des élections européennes, ce qui ne résout rien. »

Le chef de la diplomatie a également interrogé l’impact de ces reconnaissances, demandant : « Dites-moi exactement ce que la reconnaissance espagnole a changé le lendemain à la situation à Gaza ? Rien ! ». Il a souligné que la France agit au sein du Conseil de sécurité de l’ONU pour trouver une solution diplomatique.

Deux pays de l’Union européenne — l’Espagne et l’Irlande — ainsi que la Norvège ont officiellement reconnu mardi l’État de Palestine, affirmant que cette démarche visait à avancer vers la paix au Proche-Orient.

La France ne s’est pas jointe à cette initiative. Le président Emmanuel Macron a répété mardi que la reconnaissance d’un État palestinien n’était pas « un sujet tabou », mais qu’elle devait intervenir « à un moment utile » et non sous le coup de « l’émotion », alors que le conflit entre Israël et le Hamas se poursuit à Gaza.

Avec les récentes reconnaissances par l’Espagne, l’Irlande et la Norvège, l’État de Palestine est désormais reconnu par 145 des 193 États membres de l’ONU, selon des chiffres de l’Autorité palestinienne. Cependant, la plupart des pays d’Europe occidentale, d’Amérique du Nord, ainsi que l’Australie, le Japon et la Corée du Sud, restent absents de cette liste.