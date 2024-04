Ramzy Bedia et Jamel Debbouze, 25 ans après H

Ce n’est pas la suite de la cultissime série télé « H », dont Jamel Debbouze, Eric Judor et Ramzy Bedia étaient les stars. Mais ça y ressemble. Tout du moins concernant l’atmosphère. Exit l’hôpital, place aux halls d’aéroport. Canal Plus lance cette nouveauté très attendue le 22 avril.

Ce week-end, à l’occasion de l’ouverture du festival Canneseries, l’équipe de la sitcom étaient réunie. En plus de Jamel Debbouze et Ramzy Bedia, les médias ont pu retrouver les pétillants Samuel Bambi, Brahim Bouhlel ou encore Camille Chamoux et Doully. Rires assurés.

Dans « Terminal », dont Jamel Debbouze est le producteur (Quad productions), les médias ont découvert en avant-première les aventures de Jack (Ramzy Bedia), pilote un peu déboussolé, qui doit travailler avec une nouvelle co-pilote Charlie (Bérangère Mcneese). Et forcément, ça part dans tous les sens.

Décollage immédiat pour Terminal !

L'équipe de la série a enflammé le tapis rose de #CANNESERIES avant la projection des trois premiers épisodes en avant-première lors de la soirée d'ouverture 🔥



📷 Studio Vigerie pic.twitter.com/bAyryxsqGY — CANAL+ (@canalplus) April 6, 2024

L’intérêt de cette série, c’est aussi l’ambiance « comme à la maison ». Le tournage a en effet été réalisé en public, en studio. Avec des spectateurs dans des gradins tournants, au centre des décors. Les premiers spectateurs semblent conquis après visionnage.

De là à faire de « Terminal » une série aussi culte que « H » ? « C’est tellement culte que je connais les répliques par cœur. ‘Dis-moi pas que c’est pas vrai’, je l’entendais dix fois par jour à la maison », explique un chanceux dans Le Parisien.

« Terminal » est réalisé par Mohamed Hamidi, qui n’a pas dû s’ennuyer pour contenir les improvisations de la joyeuse troupe.