Rachat de l’AS Saint-Étienne : récit d’une semaine chargée

Le changement, c’est maintenant. Une petite phrase devenue mythique, mais elle colle si bien à l’AS Saint-Etienne. Alors que les Verts jouent leur avenir ce soir à 20h45 sur la pelouse de Quevilly pour la dernière journée de Ligue 2, le club est en passe d’officialiser son changement de propriétaire… Enfin !



Des années que cela dure. C’était devenu un serpent de mer encore plus long à s’officialiser que la vente de l’Olympique de Marseille. Désormais, tout est engagé pour les grandes manoeuvres. Publiquement. Finies les discussions en coulisses, les repreneurs, Kilmer Sports Ventures représentés par Ivan Gazidis, s’affichent à Saint-Étienne.

L’ASSE a officiellement ouvert les négociations exclusives avec le fonds d’investissement. Cela veut dire que tout est OK en coulisses depuis un moment. Ivan Gazidis, ancien propriétaire d’Arsenal et de l’AC MIlan, est même apparu toute cette semaine avant de repartir ce vendredi.

En cas de victoire ce soir à Quevilly et de contre-performance d’Angers dans le même temps, les Verts pourraient voir doublement leur histoire chamboulée . Une montée en Ligue 1 et un rachat ? C’est le projet qui fait rêver les supporters. Mais le club pourrait aussi passer par la case barrages. Où Metz attendra de pied ferme le club de Ligue 2 qualifié.

En vente depuis plus de six ans, l’AS Saint-Etienne semble enfin voler vers le renouveau. Dés lundi, Ivan Gazidis a atterri à Paris. Nouveau rendez-vous avec Bernard Caïazzo, co-président de l’AS Saint-Étienne avec Roland Romeyer. Ils peaufinent alors le communiqué officiel du club. Publié en fin d’après-midi. « Les actionnaires de l’AS Saint-Étienne et le groupe Canadien Kilmer Sports Ventures entrent en négociations exclusives en vue de l’acquisition du club. »

Kilmer Sports Ventures est un groupe familial canadien appartenant à Larry Tanenbaum . La vente doit être entérinée dans les prochaines semaines. Il s’agit désormais de remplir « les obligations d’information et de consultation des parties prenantes et autorités compétentes ». Ainsi, le Comité Social et Économique a été réuni mercredi pour valider le projet de reprise. Étape formelle mais incontournable. Rendez-vous classique réussi et rassurant. Notamment car aucun plan de licenciement n’a été annoncé.

Selon le Progrès, il se dit même que les futurs acquéreurs auraient déjà la main avant même que la vente ne soit actée. Pratique courante dans ce type de tractation.

Je crois je viens de voir Gazidis avec d’autre gars en costume devant Geoffroy Guichard ça sent bon cette histoire #asse pic.twitter.com/wBVHY61khe — Julesmsg (@jlsmsg) May 16, 2024

Le président de Kilmer Sports Ventures, Ivan Gazidis est donc resté plusieurs jours sur place. Histoire de se familiariser avec des lieux qui devraient bien vite lui être familiers. Pour visiter les infrastructures, il était, d’après le récit du journal L’Equipe, accompagné de M.Fahmy (directeur des opérations), M.Rosenfeld (spécialiste DATA) et M.Heitz (homme de confiance de Larry Tanenbaum).

Déjà, l’entraîneur Olivier Dall’Oglio a été pu s’entretenir avec les nouveaux investisseurs . « La vente du club ? Je suis attentif. L’avenir du club, c’est primordial. Ça se dessine plutôt bien. Il y a d’autres personnes qui arrivent. Ça fait longtemps qu’on parle de cette vente. Ça fait quelques années. Maintenant que c’est en passe de se faire, je pense que c’est une nouvelle étape pour le club. J’ai été présenté. » Présentation brève mais bien réelle, puisque ce dernier ne parle pas bien anglais.

Ancien DG d’Arsenal et de Milan AC, le futur Boss des Verts Ivan Gatzidis n’a pas tardé à se procurer le livre sur les 90 ans de l’ASSE pour parfaire sa connaissance de l’histoire du club. #ASSE pic.twitter.com/sOMeb6YBZi — Denis Chaumier (@DenisChaumier) May 14, 2024

Confirmations du sérieux des repreneurs, s’il le fallait ? Certainement. Et déjà, certains supporters assidus des Verts ont laissé trainer leurs caméras de smartphones pour immortaliser quelques scènes. Notamment lors de la venue de la délégation pour visiter le centre d’entraînement, le stade Geoffroy-Guichard ou la boutique des Verts.

Le conseiller en communication Denis Chaumier a même publié cette photo d’Ivan Gazidis tenant le livre des 90 ans des Verts.

Les membres de Kilmer Sports Ventures sont repartis (filmés encore une fois) ce matin depuis l’aéroport Saint-Exupéry. Plus que quelques courtes étapes administratives avant l’officialisation totale du rachat. Notamment un passage de la DNCG, le gendarme financier du football français.

Ce soir, place au terrain, validation ou non de la montée en Ligue 1. Les Verts vont être fixés.