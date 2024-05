Qui dort perd ! : Michel Cymes et Marie Portolano réveillent le prime time de France 2

À la fin de la saison, France 2 présentera en prime time une émission innovante : Qui dort perd !. Animé par Michel Cymes et Marie Portolano, ce programme, situé entre le sociétal et la télé-réalité, est adapté d’un format allemand. Qui dort perd ! mettra en compétition six célébrités qui devront tenter de rester éveillées pendant 36 heures. Si elles réussissent, elles feront gagner 4000 euros à l’association qu’elles défendent. Si aucune ne parvient à tenir, celle qui aura résisté le plus longtemps remportera seule cette somme, tandis que les autres repartiront avec 2000 euros chacune.

Les six premiers participants à ce défi sont bien connus : Caroline Margeridon (vue dans Affaire Conclue et Danse avec les Stars), Francis Perrin, Paloma (la gagnante de DragRace France), Linda Hardy, Titoff, et Gwendal Marimoutou. L’émission, officiellement destinée à sensibiliser le public aux dangers du manque de sommeil, sera supervisée par le spécialiste Rémi Lombard.

Attendue en prime time fin juin, Qui dort perd ! promet une expérience scientifique inédite visant à démontrer les conséquences de la privation de sommeil et à alerter le grand public sur l’importance du repos. En effet, en cinquante ans, les Français ont perdu environ 1h30 de sommeil par nuit, un phénomène préoccupant pour la santé publique. Ce programme présenté par Marie Portolano et Michel Cymes a pour ambition d’informer les téléspectateurs tout en les divertissant, en les encourageant à adopter une meilleure hygiène de vie.

Les célébrités participantes devront rester éveillées pendant 36 heures, bien que la privation de sommeil ait en réalité duré jusqu’à 43 heures en comptant le temps avant le tournage. Elles seront soumises à une série de tests éliminatoires – motricité, attention, réflexes – pour mesurer l’impact de cette privation sur leurs capacités cognitives. Michel Cymes a souligné que cette émission avait été l’une des plus difficiles à tourner, les participants étant « surexcités » après leur nuit blanche.

Selon Marie Portolano, le défi ne se limitait pas aux participants. Les maintenir éveillés et les faire interagir relevait également d’un véritable challenge. Michel Cymes a même évoqué de « vrais travaux pratiques », observant concrètement les effets du manque de sommeil. Les participants, quant à eux, ont tiré des leçons de cette expérience, comme Gwendal Marimoutou qui affirme désormais suivre les conseils médicaux prodigués.

Tous les participants ont accepté de relever ce défi au nom de la science, mais également pour soutenir diverses associations telles que Pas de secret (engagée auprès des victimes d’inceste), Aides, ou Unis Contre La Maltraitance Maternelle. La somme d’argent à reverser dépendra de leur résistance à l’endormissement, avec jusqu’à 4000 euros pour le gagnant qui aura tenu le plus longtemps sans dormir, et 2000 euros pour ceux ayant cédé à la tentation du sommeil.