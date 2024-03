Quand Nagui reçoit un tueur en série

C’est digne d’une future série Netflix. Et encore, on prendrait ça pour une pure fiction. On croirait un scénario « tiré d’une histoire vraie », mais largement exagéré.

Un tueur en série a bel et bien participé à l’émission de Nagui, « Tout le monde veut prendre sa place ». On avait appris l’information dans le livre « Le Grêlé : le tueur était un flic », sorti en 2022. L’auteur et spécialiste des faits divers, Patricia Tourancheau, avait expliqué comment François Vérove, dit Le Grêlé, avait participé au jeu, sans pouvoir dater le moment. Ni retrouver des images.

C’est la propre femme du tueur qui avait même dévoilé cette anecdote. Surprise, cette semaine, le journaliste Jean Arca (Marianne) a déniché la séquence, datée de mai 2019. Une émission possiblement enregistrée plusieurs semaines auparavant.

Pour tous les passionnés du Grêlé, grâce à un scoop de @MarianneleMag et la piste donnée par @Patourancheau on peut voir à quoi il ressemblait en vrai et comment il s'exprimait. La découverte est dingue. pic.twitter.com/uoMaDa9c4x — Decimaitre (@Decimaitre) March 12, 2024

Le tueur en série s’est donc offert ce plaisir. Bien caché derrière sa longue barbe, masquant ses cicatrices au visage (qui lui ont valu son surnom), François Vérove fait totalement illusion. Comme le montre cet extrait diffusé sur les réseaux sociaux.

Tout sourire, il se présente comme un ancien policier, membre de la garde républicaine, détaille son travail dans les bois de Boulogne et de Vincennes… Présence de courte durée, il est éliminé dès la première manche.

Je révélais l’existence de la vidéo de François Verove au jeu télé de Nagui dans « Le Grêlé » ⁦@EditionsPoints⁩ mais c’est Jean Arca qui l’a trouvée pour ⁦@MarianneleMag⁩ bravissimo ! pic.twitter.com/JjHyuYcwVV — Patricia Tourancheau (@Patourancheau) March 12, 2024

Pour rappel, cet homme aurait tué et violé la petite Cécile, 11 ans, retrouvée morte dans le sous-sol de son immeuble dans le 19e arrondissement de Paris en mai 1986. Mais aussi étranglé un couple en plein Paris en 1987. Entre 1986 et 1994, il est soupçonné d’avoir commis cinq crimes. Recherché par la police pendant 35 ans, Il est finalement retrouvé mort en 2021 dans un appartement de location du Grau-du-Roi (Gard), laissant derrière lui une lettre d’adieu, reconnaissant ses crimes.