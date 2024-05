« Putain de camion » : mort d’Albert Ardisson, le conducteur du 38 tonnes qui avait tué Coluche en 1986

Il y a 48 ans, le 19 juin 1986, Coluche se tuait à moto sur la route départementale 3 à Opio, près de Grasse. Un accident tragique qui avait bouleversé toute la France, qui ne s’attendait pas à perdre si brutalement l’un de ses humoristes préférés, âgé de seulement 41 ans.

En ce jour funeste, alors qu’il pilotait sans casque et faisait une virée avec deux de ses amis à moto, Coluche avait percuté un 38 tonnes, décédant sur le coup. Le conducteur du camion était un certain Albert Ardisson, et avait effectué un virage sec à gauche afin de rentrer dans une décharge, coupant la route à l’humoriste qui n’avait pu éviter le choc, contrairement à ses deux acolytes. Il avait alors été condamné à 1 000 francs d’amende par le Tribunal correctionnel de Grasse pour homicide involontaire.

Très discret depuis le drame et fuyant les médias, Albert Ardisson, qui menait une vie discrète du côté de Carros (06), vient de décéder à l’âge de 85 ans. Si de nombreuses théories du complot ont émergé sur les circonstances de la mort de Coluche, rien n’a jamais démontré qu’il s’agissait d’autre chose que d’un accident.

Retrouvez ici le premier reportage tourné lé jour du drame et le témoignage d’Albert Ardissson, le 19 juin 1986 à Opio dans les Alpes-Maritimes…