Projet d’attentat déjoué lors du passage de la flamme olympique à Bordeaux !

Un homme de 26 ans a été arrêté à Eysines, en Gironde, a-t-on appris ce jeudi 23 mai. Ce dernier, affilié à un groupe misogyne, est soupçonné d’avoir planifié une tuerie de masse le jour du passage de la flamme olympique à Bordeaux.

Les autorités ont appréhendé cet individu le 21 mai, suite à des suspicions d’attentat. Il a été présenté à un magistrat le 22 mai et placé en détention provisoire. L’enquête a révélé sur son profil Facebook une vidéo faisant référence à Elliot Rodger, accompagnée du message : « Tu nous manques Elliot ».

Pour rappel, Elliot Rodger, 22 ans, avait commis une tuerie de masse à Isla Vista, aux États-Unis, le 23 mai 2014, tuant six personnes et en blessant quatorze autres avant de se suicider. Il était associé au mouvement incel (célibataires involontaires ) et motivé par une profonde haine des femmes.

Le suspect de Gironde avait prévu de commettre un massacre dix ans après les événements d’Isla Vista, avant de se suicider lui-même.