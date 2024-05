Prisma Media à la pointe de l’innovation : l’IA transforme le paysage de la presse magazine

Depuis 2023, le groupe de presse magazine Prisma Media, éditeur de titres emblématiques tels que « Voici » ou « Télé Loisirs », est résolument engagé dans une série de projets novateurs exploitant les capacités de l’intelligence artificielle (IA). De la rédaction automatisée d’articles à la création de podcasts dotés de voix clonées, en passant par le développement d’un chatbot pour interagir avec les lecteurs, Prisma explore les multiples facettes de l’IA pour anticiper les évolutions du marché.

Pascale Socquet, directrice générale de Prisma Media, invitée sur France Info ce mercredi a partagé cette vision. Elle a souligné que la filiale de Vivendi envisage de nouvelles acquisitions ou créations, après une année 2023 marquée par le lancement réussi d’une dizaine de nouveaux titres.

Les résultats financiers récemment présentés par Prisma Media attestent de sa position de leader dans le paysage médiatique français. Avec plus de 35 titres à son actif, dont des magazines influents comme « Femme Actuelle », « Télé-Loisirs », et « Capital », le groupe a enregistré une progression notable de 0,7 % de ses ventes. Cette réussite est le fruit d’une année 2023 riche en innovations, marquée par le lancement de nouveaux magazines tels que Harper’s Bazaar, ainsi que par la réinvention de formules existantes pour répondre aux attentes d’un public en constante évolution.

Le dynamisme de Prisma Media se manifeste également à travers son engagement dans des domaines tels que le luxe, avec l’acquisition de magazines spécialisés comme IDEAT et The Good Life, qui se traduit par des retombées financières positives et une diversification de son public cible. Le groupe a également renforcé sa présence dans le secteur de la santé grâce au rachat des actifs numériques du groupe M6, notamment Passeport Santé, renforçant ainsi sa position de leader dans ce domaine.

Dans le cadre de ses projets ambitieux, Prisma Media a entrepris de relancer le magazine « Capital », première marque économique de France, avec une formule repensée pour aborder des thématiques telles que la technologie verte, l’international, le lifestyle, l’art de vivre et le sport business. Cette initiative s’accompagne du lancement d’une version numérique améliorée et d’un podcast, enregistré avec une voix clonée, témoignant de l’engagement continu du groupe dans l’exploration des opportunités offertes par les nouvelles technologies.

Malgré son investissement croissant dans l’IA, Prisma Media demeure attaché à l’importance du rôle des journalistes. Pascale Socquet souligne que l’IA est un outil complémentaire, et que la présence d’un journaliste reste essentielle à toutes les étapes du processus éditorial pour garantir la véracité et la qualité des informations diffusées.

En conclusion, Prisma Media se positionne comme un pionnier de l’innovation dans le domaine de la presse magazine, capitalisant sur les avancées de l’IA pour offrir à ses lecteurs des contenus de qualité, tout en préservant les valeurs fondamentales du journalisme.