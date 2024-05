Un premier projet d’attentat déjoué contre les Jeux Olympiques : toutes les informations

Un projet d’attentat déjoué, c’est une belle victoire pour la Direction Générale de la Sécurité Intérieure (DGSI) le 22 mai dernier. D’après les informations de BFM TV, cet attentat visait les épreuves de football prévues à Saint-Étienne dans le cadre des Jeux Olympiques.



Un suspect de 18 ans a été mis en examen et placé en détention provisoire. Un ressortissant tchétchène interpellé le 22 mai dernier par la Direction Générale de la Sécurité Intérieure (DGSI). De source policière, BFMTV nous informe que le suspect était soupçonné de vouloir commettre un attentat pendant les épreuves de football prévues à Saint-Étienne pour les Jeux Olympiques (6 matchs prévus entre le 24 et le 31 juillet).

C’est donc le stade Geoffroy-Guichard, fief de l’AS Saint-Étienne, qui était visé par cet homme de 18 ans. L’enceinte doit accueillir plusieurs matchs de football cet été. L’attentat était conçu pour tuer spectateurs et forces de l’ordre.

Après plusieurs repérages, le suspect a été interpellé à son domicile puis mis en examen et placé en détention provisoire.

🔴 Gérald #Darmanin révèle qu'un projet d'#attentat "contre le stade Geoffroy Guichard de #SaintEtienne, à l’occasion des épreuves de football dans le cadre des Jeux olympiques" a été déjoué. "La #DGSI a procédé à l’interpellation d’un ressortissant tchétchène de 18 ans", dit-il. pic.twitter.com/h5bH8b1equ — Antoine Comte (@AntoineCOMTE) May 31, 2024

Dans la foulée, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a tenu à « féliciter les services de renseignement qui démontrent une nouvelle fois leur pleine mobilisation et leur efficacité dans la lutte contre le terrorisme et la protection de notre pays. » Poursuivant : « C’est le 50e attentat déjoué par nos services de renseignement depuis 2017 » Et le premier déjoué qui visait spécifiquement les JO de Paris 2024.