Nabilla mannequin franco-suisse, âgée de 31 ans, elle apparaît dans les émissions de téléréalité depuis 2011, elle a posté une photo sur Instagram qui a provoqué des commentaires choquants.

La jeune femme, est parti récemment en vacances au Brésil avec son mari Thomas Vergara et elle a publié une photo d’elle sur Instagram en maillot de bain, mais cette photos n’a pas plait à tous le monde, plusieurs internautes ont critiqué cette photo, avec des commentaires choquant :

Quelques temps plus tard elle est sorti du silence et elle a répondu sur sa story :

Oui je pèse 12 Kilos de plus et je suis très heureuse comme ça merci pour vos commentaires

Il y a aussi d’autres internautes qui ont mis des commentaires très positives :

C’est une femme qui a donner la vie et qui a surement garder quelques kilos et alors.…. La violence de certains commentaires viennent surtout de femmes et c est cela le plus déroutant. Personnellement, je ne suis pas spécialement L’évolution mais je la trouve très bien. C’est une belle photo !