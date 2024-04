Polémique OM-PSG : « Ils ont vu un arabe en géant… »

Alors que les supporters marseillais multiplient les désillusions cette saison, c’est une guerre interne qui s’est installée suite à un tifo polémique. À quelques minutes du début du classico OM-PSG (0-2), dimanche soir, un affichage à la gloire de l’humoriste marseillais Redouane Bougheraba apparaît dans les tribunes. Ce dernier proposera d’ailleurs son spectacle fin juin pour une date unique à l’Orange Vélodrome.



Redouane Bougheraba voit là un « rêve d’enfant » se réaliser. Les supporters du groupe South Winners, dont il est membre, lui font ce cadeau-hommage lors du match le plus attendu de l’année. Le tifo est remarquable et remarqué. « À jamais le premier » humoriste à obtenir un tel honneur.



Sauf que cela n’a pas plus à tout le monde. Pour certains, ce n’était pas le bon endroit, ni le bon moment. D’autres ne savaient même pas que Redouane Bougheraba était un enfant du pays, fan de la première heure. Il y aura toujours quelqu’un pour décrier une initiative via les réseaux sociaux…

Qui était vraiment au courant de la création de ce tifo ? Sans doute tous les hauts dirigeants marseillais. Sauf Pablo Longoria, qui nie. Était-ce un coup de promo déguisé pour le prochain spectacle du comédien sur place ? Y’a-t-il eu échange d’argent ? Tout est démenti.

🎙️ Rachid Zeroual, leader des South Winners : "Je suis surpris de la réaction de Longoria. On est retourné dans le passé avec encore des mensonges. Bien sûr que le club est au courant de ce qu'on fait, ce sont eux qui gèrent le stade." pic.twitter.com/uIof0Ojt0Q — After Foot RMC (@AfterRMC) April 1, 2024

Redouane Bougheraba et le leader des South Winners Rachid Zeroual ont dû s’en expliquer publiquement. Sur RMC, l’humoriste pique le Président de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria : « Quand j’entends que le président n’est pas au courant, ça me fait gentiment rire . Avec tout le respect que j’ai pour lui, nous aussi on aurait aimé être au courant quand il a acheté Vitinha, quand il a viré Mandanda ou Payet. » Ambiance.