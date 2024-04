Plongeon raté devant Macron : Alexis Jandard rigole de sa propre chute dans une vidéo pleine d’autodérision

C’est une vidéo qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Le 4 avril, en pleine inauguration du centre aquatique olympique de Saint-Denis, qui accueillera notamment les épreuves de plongeon durant les JO de Paris 2024, Alexis Jandard, espoir de la France, a chuté lors d’un saut de démonstration, le tout sous les yeux du président de la République Emmanuel Macron.

Loin de se laisser abattre par ce grand moment de solitude, Alexis Jandard a tourné cet événement en autodérision, lors d’une vidéo remplie d’humour réalisée avec la Fédé de la Lose, un compte X (ex-Twitter) qui célèbre la « France qui perd ». Une stratégie de communication efficace qui rend l’auteur de la mésaventure particulièrement sympathique.

On espère que durant les Jeux Olympiques, cette chute ne sera plus qu’un malheureux souvenir et aura porté chance à notre champion…

Retrouvez ici la vidéo pleine d’autodérision d’Alexis Jandard…