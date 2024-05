Pierre Palmade sera finalement jugé et risque jusqu’à 14 ans de prison !

L’humoriste Pierre Palmade sera traduit devant le tribunal correctionnel pour répondre d’accusations de « blessures involontaires » suite à un accident de la route survenu le 10 février 2023 à Villiers-en-Bière, en Seine-et-Marne.

Ce jour-là, Pierre Palmade était au volant d’une voiture qui est entrée en collision avec un véhicule venant en sens inverse, sur une route départementale. L’accident avait entraîné de graves blessures pour trois personnes : un homme, son fils et sa belle-sœur, qui a malheureusement perdu le bébé qu’elle attendait à la suite de la collision. Une expertise médicale a révélé que le bébé que portait la passagère enceinte, et pour lequel une césarienne a été pratiquée après l’accident, était décédé avant sa naissance et ne pouvait donc être légalement considéré comme une personne humaine. Les experts ont également conclu que si l’accident ne s’était pas produit, l’enfant serait né en vie. Selon une source proche du dossier, la mort du bébé serait directement causée par l’accident, alors que le parquet de Melun avait initialement demandé un procès pour « homicide involontaire ».

Le juge d’instruction a donc tranché cette question juridique en renvoyant Pierre Palmade pour « blessures involontaires par conducteur ayant délibérément violé une obligation particulière de prudence ou de sécurité », notamment en raison d’une consommation de drogue. En proie à des problèmes de toxicomanie depuis de longues années, Pierre Palmade avait consommé des drogues pendant trois jours sans dormir, avant de prendre le volant avec deux passagers pour faire des courses. En raison de ces faits, et étant jugé en état de récidive, Pierre Palmade risque une peine de 14 ans de prison et une amende de 200 000 euros.