Pierre Palmade est homosexuel et s’est publiquement identifié comme tel. Il a souvent parlé de son homosexualité dans ses spectacles et dans les médias.

Pierre Palmade et Véronique Sanson ont été mariés pendant six ans, de 1995 à 2001. C’est en 1995 que Pierre Palmade a rencontré Véronique Sanson et ils ont eu un coup de foudre. Aujourd’hui, le couple déclare leur amour l’un pour l’autre malgré le fait que Pierre Palmade ne désire pas les femmes.

L’amour entre l’ex-couple Pierre Palmade et Véronique Sanson

En effet, Véronique Sanson et Pierre Palmade ont été mariés de 1995 à 2001. Leur mariage a été l’un des événements les plus médiatisés dans le monde du spectacle à l’époque.

Véronique Sanson et Pierre Palmade se sont rencontrés en 1993, alors que l’humoriste était venu la voir en concert. Ils sont tombés amoureux et se sont mariés en 1995. Le couple a travaillé ensemble sur plusieurs projets artistiques, notamment un spectacle musical intitulé « Les Années Twist » en 1996.

Cependant, leur mariage a connu des difficultés et des tensions, et le couple a fini par se séparer en 2001 avant de divorcer. Dans son livre autobiographique « Dites à mon père que je suis célèbre » publié en 2019, Pierre Palmade évoque leur relation et les problèmes qu’il a rencontrés pendant cette période. Véronique Sanson, quant à elle, n’a pas abordé publiquement leur relation depuis leur séparation.

Véronique Sanson est une chanteuse, pianiste et compositrice française née le 24 avril 1949 à Boulogne-Billancourt, dans la région parisienne. Elle est l’une des figures emblématiques de la chanson française, avec plus de 45 ans de carrière à son actif et plus de 15 millions de disques vendus dans le monde entier.

Le livre d’amour de Pierre Palmade

En 2019, Pierre Palmade a publié un livre intitulé « Dites à mon père que je suis célèbre » aux éditions Albin Michel. Dans ce livre, Pierre Palmade parle de son ex-femme et de l’amour de sa vie,

il déclare :

Elle me dit que je suis le seul à qui elle livre ses secrets, ses angoisses. Moi, je lui fais part des drames que je vis, de ma détresse, aussi, de mes envies d’être en couple. »

Véronique Sanson lui répond :

Pierre, je sais que tu es homosexuel, je sais que tu ne désires pas les femmes, mais je t’aime quand même. »

Ces mots de Véronique Sanson resteront gravés dans la vie de Pierre Palmade.

Ce livre est une autobiographie dans laquelle l’humoriste et comédien français revient sur sa vie, sa carrière et les épreuves qu’il a traversées, notamment sa dépendance à l’alcool et ses problèmes de santé mentale.

Dans ce livre, Pierre Palmade raconte son parcours depuis son enfance à Bordeaux jusqu’à son succès sur les scènes parisiennes, en passant par les émissions de télévision et les collaborations avec d’autres artistes. Il parle également de sa sexualité et de sa relation avec son père, ainsi que de sa rencontre avec d’autres personnalités du monde du spectacle.

« Dites à mon père que je suis célèbre » a été bien accueilli par la critique et le public. Il a été salué pour sa franchise et sa sincérité, ainsi que pour la qualité de l’écriture de Pierre Palmade.