Le consultant sportif Pierre Ménès fait l’objet de diverses accusations en ce moment. Après avoir été remercié par Canal+, le Parisien se retrouve sans activité. C’est alors que plusieurs accusations surgissent, des accusations à caractère sexuel qui ont été déposées par 3 femmes. L’ancien chroniqueur a comparu devant le tribunal correctionnel de Paris en béquilles ce mercredi 8 mars.

Les accusations de Pierre Ménès qui datent de 2018

Pierre Ménès a quitté en juillet 2021 l’équipe Canal+ où il était chroniqueur, à cause des accusations d’agressions sexuelles dont il faisait l’objet.

Ce n’est que quelques années plus tard que Pierre Ménès passe au tribunal. Les faits dont il est accusé sont les suivants :

La première femme qui accuse l’ancien chroniqueur de Canal+ travaillait en tant que vendeuse dans la boutique Nike des Champs-Élysées. Elle dit que l’incident date de 2018, un incident pendant lequel Pierre Ménès serait venu au magasin et lui aurait dit qu’il venait pour la beauté des vendeuses.

“Je viens pas pour les chaussures, j’en ai déjà 18 chez moi, je viens pour la beauté des vendeuses.”

Ce sont les mots de la vendeuse. Elle rapporte ensuite qu’il lui aurait caressé le dos jusqu’aux fesses.

Une deuxième vendeuse du même magasin raconte que Pierre Ménès lui aurait pris la main et l’aurait poussée contre lui en lui disant que sa poitrine était énorme. L’ancien consultant sportif serait ensuite passé derrière elle en lui frottant le sexe contre son derrière.

La dernière femme n’a pas porté plainte contre Pierre Ménès, mais elle raconte avoir été victime d’attouchements au niveau de la poitrine et du ventre en 2021. La femme en question travaillait comme hôtesse au Parc des Princes.

À noter que les trois femmes supposées victimes d’attouchements de la part de Pierre Ménès n’étaient pas présentes lors du procès ce mercredi 8 mars.

En tout cas, l’ancien présentateur de l’émission Canal Football Club dément toutes les accusations et nie être coupable.

Photo du compte Instagram de Pierre Ménès

Pierre Ménès affirme ne pas se souvenir de la première vendeuse. Quant à la deuxième, il dit l’avoir “checkée” comme le font les basketteurs en se frappant le torse, ce qui reste quand même inapproprié. Ensuite, il dit qu’il est passé derrière elle sans intention sexuelle et qu’il essayait seulement d’aller vers la caisse, mais qu’il n’y avait pas assez de place pour passer.

Le juge lui rappelle alors sa position en tant que personne célèbre comparée à la vendeuse qui n’avait aucun pouvoir vu sa position. Il lui demande alors s’il ne trouve pas que ses gestes seraient inappropriés.

« Aujourd’hui tout geste envers une femme est inapproprié. Cela a changé, permettez-moi de le regretter. On ne peut même plus mettre une tape sur l’épaule à une femme. Depuis deux ans, mes rapports aux femmes ont totalement changé » Pierre Ménès

L’attaque déclare alors que Pierre Ménès aurait abusé de sa notoriété et de son pouvoir pour se permettre de faire des gestes inappropriés et demande 8 mois de prison avec sursis et une amende de 10 000 euros pour l’ancien consultant.

Pierre Ménès au bout du rouleau en 2023

Caroline Wasserman, membre de la défense, conteste les réclamations faites à l’encontre du Parisien.

“Ce sont des réquisitions colossales et complètement en décalage avec la réalité. On parle là d’un dossier complètement vide, avec des témoins qui ne sont pas là, des vidéos qui ne sont pas là, des victimes qui ne sont pas là.”

Caroline plaide non coupable pour “un homme à terre qui a tout perdu”.

Nous vous tiendrons bientôt au courant des derniers développements de cette histoire de Pierre Ménès.