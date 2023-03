Le phénomène ascendant qu’est Pierre de Maere fait fureur dans le milieu de la chanson. Le jeune homme de 20 ans, qualifié de révélation belge de l’année, a remporté le trophée des NRJ Music Awards 2022. Mais ce n’est pas pour une raison musicale que le chanteur fait parler de lui, mais plutôt pour sa possible relation avec une autre star, Jenna Ortega.

Pierre de Maere et Jenna Ortega en couple ?

Le net est très actif lorsqu’il s’agit de nouveaux couples qui gardent leur relation dans l’ambiguïté. Tout est parti d’un post Tik Tok de Pierre de Maere où il a écrit :

“pov: j’ai rencontré la femme de ma vie donc j’ai écrit une chanson pour elle”.

Et sur un post Instagram, il aurait écrit :

Les fans du chanteur et de l’actrice n’ont pas attendu deux secondes pour leur demander s’ils sortaient ensemble, question à laquelle Pierre répond dans une interview de Purebreak.

“J’ai eu cette chance de prendre une photo avec Jenna Ortega et j’ai mis sur Tik Tok que c’était la femme de ma vie. C’est très rigolo parce que sur Tik Tok, les gens ont assez peu de second degré. J’ai reçu des messages: “C’est vrai que tu sors avec Jenna Ortega?” haha”

Une autre raison pour laquelle les gens ont pensé que il sortait avec l’actrice de Mercredi est à cause d’une chanson du même nom qu’il a écrite. Les internautes ont donc présumé que cette chanson laissait entendre que Pierre aurait déclaré sa flamme à Jenna Ortega.

Le chanteur explique également qu’il a écrit la chanson presque deux ans avant la sortie de la série Netflix Mercredi et que la chanson fait bien référence au Mercredi Addams que l’on connaît, mais que ce n’était pas le but de la chanson. Pierre dit qu’il pensait que sa musique était plus comme une sorte d’hymne imaginaire, une ode à rêver.

Le chanteur ne dément pas l’hypothèse, mais les internautes oublient un détail essentiel… c’est quePierre de Maere est homosexuel.

Eh oui, les deux artistes ne sortent pas ensemble. Le rôle de petit ami de Jenna Ortega serait pris par Tim Burton, mais l’actrice est apparemment célibataire.

Jenna Ortega n’est pas prête pour une relation amoureuse

Photo du compte Instagram de Jenna Ortega, qui met en scène son passage au Brésil

Les fans espéraient qu’elle était en couple avec Pierre, mais la star de la série Mercredi n’a aucune intention de se mettre en couple dans le futur proche. Elle explique pourquoi dans le podcast “The Armchair Expert” de Dax Shepard et Monica Padman.

La jeune actrice dit ne pas être intéressée par une relation amoureuse pour le moment, en disant que c’est probablement à cause d’un problème d’estime de soi et qu’elle n’est pas prête à être aussi vulnérable avec quelqu’un.

De plus, la jeune star dit qu’elle n’aurait pas le temps d’entretenir une relation amoureuse, étant donné tous les projets qu’elle essaye d’accomplir, tels que le nouveau film Scream 6.

Jenna Ortega parle aussi des changements qu’elle va devoir essayer d’implémenter lorsqu’il s’agit du personnage qu’elle joue dans la série Mercredi.