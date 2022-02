Salah Abdeslam, Marco Mouly, Patrick Balkany : en prison, les pires détenus, ou alors les plus connus, sont placés dans un quartier d’isolement, appelé aussi « quartier VIP ». Ce dernier accueille les terroristes, les violeurs, les pédophiles, placés là pour leur sécurité, ou encore les personnalités. Ces prisonniers jouissent de meilleures conditions que les détenus « normaux », et se voient notamment attribuer une cellule individuelle, ce qui tranche avec le reste de la population carcérale. Ces conditions de détention « privilégiées » créent souvent la polémique, que ce soit auprès des autres détenus, qui se sentent lésés, ou de l’opinion publique, qui ne comprend pas ce traitement de faveur. Voici en exclusivité des photos prises dans un « quartier VIP » d’une célèbre prison française…

1 – Des cellules individuelles : alors que les détenus « normaux » peuvent partager à quatre une cellule de 9 mètres carrés, les prisonniers du « quartier Vip » bénéficient de cellules individuelles de 10 à 12 mètres carrés. Ces cellules, spécialement aménagées, offrent un niveau de confort bien supérieur à celles des autres détenus, qui ont pourtant commis des crimes ou délits moins graves. Ou qui ne sont pas connus.

Les cellules individuelles, avant (en bas) et après rénovation (en haut)…

2 – Une salle de sport : dans le « quartier VIP » d’un centre de détention, les détenus ont la plupart du temps à leur disposition une salle de sport. Comme on peut le voir sur cette image d’un « quartier VIP », certains peuvent même disposer d’une table de ping-pong ! De plus, en prison, qui dit sport dit souvent musculation ! Dans la salle de gym, on retrouve donc plusieurs appareils de muscu, qui permettent aux détenus de soigner leur corps ! Certains détenus, comme Salah Abdeslam, qui ne sont pas au contact des autres prisonniers, ont eux une salle de sport dédiée…

La salle de sport : appareil de musculation et table de ping-pong

3 – Une salle de jeux : En plus d’une salle de sport, les détenus d’un « quartier VIP » ont à leur disposition une salle de jeux. Comme on peut le voir sur ces images, des prisonniers jouent aux cartes, dans un climat détendu.

La salle de jeux

4 – Une salle de prière : Chaque quartier d’isolement possède des lieux de culte. Les prisonniers, quelle que soit leur religion, peuvent ainsi se réunir et prier. Les détenus radicalisés ont donc à leur disposition un endroit spécifique, leur offrant la possibilité de « convertir » d’autres détenus, faisant de la prison un potentiel incubateur du terrorisme…

La salle de prière

5 – Des gardiens à disposition : Quand ils sont enfermés dans leur cellule, les prisonniers du « quartier Vip » peuvent sortir. Ils ont un code pour appeler les surveillants : le « drapeau ». Ils glissent une feuille de papier sous leur porte, et dès qu’un gardien la voit, il répond aux désirs du détenu : aller dans la salle de sport, la salle de jeu ou prendre une douche…

Dans les couloirs…