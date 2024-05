Phobique, Julia Vignali dévoile l’émission à laquelle elle ne participera jamais

Non, c’est non. Malgré les appels du pied, l’animatrice de France 2 ne veut pas en entendre parler. Julia Vignali est régulièrement sollicitée pour participer à une célèbre émission de France Télévision. Sauf que ça ne lui dit vraiment rien.

Depuis le départ de Sophie Davant pour France 3 et Europe 1, Julia Vignali a pris la suite avec grand plaisir dans l’émission de ventes aux enchères « Affaire conclue ». Celle qui co-présentait auparavant Télématin devient une figure incontournable des programmes de France 2.

Ainsi, elle anime aussi désormais avec le mentaliste Fabien Olicard l’émission « Tout le monde joue avec la mémoire ». La femme de Kad Merad revient d’ailleurs avec un nouveau numéro ce samedi 4 mai dans lequel on devrait apercevoir Virginie Hocq, Magali Ripoll, Mélanie Bernier, Max Boublil et Keen’V.

Invitée de « Culture Médias » (Europe 1) pour faire la promotion de ce rendez-vous en prime time, Julia Vignali s’est confiée. Les auditeurs ont pu découvrir sur ce qu’elle n’aime pas et ce qu’elle… n’aime pas. Selon l’animatrice, impossible de la voir un jour au micro de l’émission de Nagui « N’oubliez pas les paroles » pour nous dévoiler son timbre de voix. Dommage…

Mais l’émission dans laquelle il semble totalement impossible de la voir évoluer, c’est un jeu d’aventure mythique : Fort Boyard ! « Je ne pourrai jamais faire Fort Boyard. Je ne pourrai même pas monter sur le fort tellement j’ai le vertige », confie-t-elle.

La production lui a déjà proposé de prendre le bateau pour le fort à huit reprises ! « Il y a plein de jeux et de trucs comme ça, que je ne ferai jamais dans ma vie ! » Non, c’est non.

Même si ces révélations n’ont rien de nouvelles puisque déjà en 2022 , sur RTL, elle confiait avoir une peur bleue de monter dans le célèbre fort… Décidément.