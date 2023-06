Découvrez la femme qui partage la vie de Philippe Lacheau en couple, l’acteur et réalisateur français. Dans cet article, nous vous dévoilons tous les détails sur sa vie de couple et l’identité de sa compagne.

Philippe Lacheau en couple avec Elodie Fontan depuis 11 ans

Plongez dans l’univers amoureux de Philippe Lacheau et laissez-vous surprendre par cette histoire.

Il est le réalisateur de nombreux films comiques français

Philippe Lacheau et sa femme Elodie Fontan, comment ils se sont rencontrés ?

Philippe Lacheau, acteur et réalisateur français, il est à l’auteur du jeu “LOL : qui ris sort” sur la plateforme Primevidéo, et de nombreux films comme “Epouse moi mon pote”, “Alibi 1 et 2” ou encore “Baby-sitting 1 et 2”. Mais comment a-t-il rencontré sa femme ?

Il a rencontré Élodie Fontan, elle aussi actrice, sur le plateau de tournage d’une comédie en 2012. Philippe Lacheau et sa femme, tous les deux acteurs ont travaillé ensemble sur le film “Babysitting“, dans lequel Élodie jouait l’un des rôles principaux.

C’est au cours de cette collaboration professionnelle qu’une relation amoureuse s’est développée entre eux. Depuis lors, Philippe et Élodie ont formé un couple et ont continué à travailler ensemble sur plusieurs projets cinématographiques. Ils se sont mariés en 2017 lors d’une cérémonie intimiste.

La rencontre de Philippe Lacheau et Élodie Fontan sur le plateau de tournage a donc été le début d’une histoire d’amour et de collaboration professionnelle.

Elodie Fontan a commencé sa carrière d’actrice à un jeune âge et a rapidement fait ses débuts à la télévision et au cinéma. Elle s’est fait connaître du grand public grâce à son rôle de Joséphine dans la comédie à succès “Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu ?” en 2014.

Ce rôle lui a valu une large reconnaissance et lui a ouvert les portes de nombreux autres projets cinématographiques.

Philippe Lacheau en débardeur gris et sa femme Elodie Fontan en robe de mariée sur le tournage du film “Alibi.com 2”

Au fil des années, Elodie Fontan a enchaîné les rôles dans des films populaires tels que “Alibi.com” (2017), “Les Tuche” (2011-2018), “Mission Pays Basque” (2017), et bien d’autres. Elle a également joué dans des séries télévisées comme “Clem” (2010-2021), où elle a incarné le personnage de Alyzée, et “Section de recherches” (2006-2019).

L’équilibre entre vie professionnelle et vie privée : le secret de Philippe Lacheau et sa femme

Philippe Lacheau et sa femme entretiennent une relation de couple solide et équilibrée. Ils partagent des passions communes et se soutiennent mutuellement dans leurs projets professionnels. Leur vie de couple est marquée par l’amour et la complicité.

Malgré les exigences de leur métier d’acteur et de réalisateur, ils parviennent à trouver un équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie privée. Ils accordent une importance primordiale à préserver leur intimité et à consacrer du temps à leur relation. Cette harmonie entre leur carrière et leur vie personnelle contribue à leur épanouissement tant sur le plan professionnel que personnel.

Philippe Lacheau en couple : Julien Arruti balance

Plus jeune, lors d’une sortie en boite de nuit, Philippe Lacheau rencontre une femme un soir qui tourner autour de Philippe pendant la fête, la femme en question n’a pas de dents, enfin une sur deux. Julien Arruti, son ami se moque de son ami et l’encourage à finir la soirée avec celle-ci. Philippe continue de draguer la femme et commence alors a l’embrassé et finit la soirée chez la fille.

Dès lors qu’il commence a de plus en plus se rapprocher de la femme le chien de celle-ci commence à aboyer sans cesse. Philippe ayant très peur des chiens abandonee sa conquête et repart rejoindre ses amis et Julien qui se moquent toujours de lui en disant “Mais c’est fou t’es sorti avec une fille qui avait une bouche en damier, le pitbull t’a fait peur et t’a rien fait au final.’ Et on était très contents”.