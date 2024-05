Paris sportifs : Lucas Paqueta visé par une enquête, les images qui font mal

Attention les secousses. C’est une affaire qui tourmente le Royaume Uni. Lucas Paqueta, international brésilien de West Ham, est dans le viseur de la Fédération anglaise. L’ex-joueur de l’Olympique lyonnais risque très gros après son implication dans une affaire de paris sportifs.

Les joueurs de football professionnel, ainsi que leur entourage proche, sont interdits de paris sportifs. Trop de conflits d’intérêts possibles. Visiblement, certains joueurs ne sont pas au courant ou en font fi.

Depuis ce jeudi, Lucas Paqueta, 26 ans, est accusé d’avoir truqué plusieurs matchs de Premier League en 2022 et 2023. Quatre matchs sont particulièrement soupçonnés. Avec des actions de jeu où le joueur aurait « intentionnellement cherché à recevoir un carton de l’arbitre ». Le but ? Faire gagner beaucoup d’argent à des proches. Un curieux intérêt quand on connaît les émoluments énormes que touchent l’ex-Lyonnais.

Comme d’habitude désormais, le tribunal populaire est à pied d’oeuvre sur les réseaux sociaux. Les internautes mènent l’enquête de leur côté et ont retrouvé certaines séquences qui prêtent à confusion . On y voit Lucas Paqueta commettre de curieuses fautes, qui peuvent paraître intentionnelles à la lumière de l’affaire. La justice fera son travail.

Yeah this Paqueta guy is guilty as charged 😭 pic.twitter.com/2hxr8txWW5 — afc.wallpapers (@afc_wallpaperss) May 23, 2024

Sa carrière est donc sérieusement en suspens. Selon le Daily Mail, Lucas Paqueta risquerait une suspension de 10 ans ! Le média anglais se base sur la jurisprudence de l’affaire d’un autre joueur anglais tombé pour avoir truqué des matchs.

Dans le cas d’une telle sanction, oui, ce sera la fin définitive de sa carrière. Un artiste du ballon rond qui mettrait fin à sa carrière pour cette raison, ce serait du jamais-vu. Même si en handball, l’affaire Nikola Karabatic avait bien sûr fait énormément de remous.

Reste à savoir ce que sera la défense du joueur brésilien, plutôt habitué à l’attaque sur les terrains. Dans un post Instagram, il clame son innocence. Il a aussi reçu le soutien de son club. Lucas Paqueta a jusqu’au 3 juin pour répondre organiser sa défense et apporter ses éléments à la Fédération anglaise.