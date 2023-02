Pamela Anderson, l’ex-compagne d’Adil Rami a sorti son autobiographie intitulé “Love” le 31 janvier 2023. Elle parle de ses expériences sexuelles, mais aussi des sévices subis durant son enfance. On découvre dans son livre une expérience étonnante avec un homme de 80 ans.

Cet ébat sexuel est qualifié comme la nuit la plus chaude de tous les temps. La sirène d’Alerte à Malibu nous livre son intimité en toute sincérité.

Pamela Anderson et sa vie amoureuse tumultueuse.

Pamela Anderson s’est mariée 6 fois, son premier mari était Tommy Lee avec qui elle est restée 3 ans. Il est le seul véritable amour de sa vie.

Pamela Anderson écrit :

“C’est peut-être la seule fois où j’ai été vraiment amoureuse”

Cependant, on retrouve dans son livre “Love” qu’elle a passé la nuit la plus chaude de tous les temps avec un homme de 80 ans avec qui elle avait dansé un tango.

Pamela Anderson n’a pas de chance en amour, elle enchaine les mariages et les divorces.

Elle écrit dans son autobiographie sortie en janvier 2023 :

“Les hommes sont ma chute. Et j’ai essayé tous les genres. Le dénominateur commun, c’est moi”

Son livre est pleine de révélations, mais aussi de drames.

Notons que le 31 janvier 2023, Netflix a sorti un documentaire qui se nomme ” Pamela, a love

story.”

L’enfance de Pamela Anderson est marquée par les abus sexuels.

Au Canada, elle a été agressée sexuellement par sa gardienne dès son plus jeune âge. En échange de vieux jeux, la baby-sitter l’obligeait à jouer à des jeux pour adultes. Sa nounou a abusé d’elle et l’a menacée de l’âge de six ans jusqu’à ses dix ans. Mais ce n’est pas la seule controverse à laquelle la star a dû faire face. Elle a été violée par un adulte à l’âge de 12 ans, deux ans après avoir été violée dans une voiture par un gang. Tous ces éléments se retrouvent dans son livre, mais aussi dans son documentaire, qui sera diffusé sur Netflix à la même date, le 31 janvier 2023.

Elle nous confie :

“De prendre le contrôle de la narration du récit pour la première fois”

En évoquant sa vie amoureuse et son enfance traumatisante, Pamela Anderson prend le contrôle et la parole pour nous livrer une version authentique d’elle-même.

Un livre dès plus étonnant, où l’on redécouvre la authentique Pamela.