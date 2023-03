Le coureur amputé Oscar Pistorius se retrouve dans une situation inattendue. L’homme de 36 ans était en train de purger sa peine de prison lorsqu’on apprend, par le biais de la chaîne L’Équipe, qu’il pourrait sortir de prison avant d’avoir purgé l’intégralité de sa peine. Le système judiciaire sud-africain a accordé une audience au coureur olympique qui aura lieu ce 31 mars.

Oscar Pistorius emprisonné pour meurtre

Normalement, il resterait encore 7 ans de prison à purger pour l’athlète. Et c’est pour le meurtre de sa compagne à l’époque qu’il s’est retrouvé derrière les barreaux.

Les faits datent du 14 février 2013. Oscar Pistorius a tiré avec un fusil à pompe à travers la porte de ses toilettes et a tué sa compagne de l’époque, la mannequin Reeva Steenkamp. L’athlète a dit que c’était involontaire de sa part et qu’il l’avait confondue avec des voleurs qui auraient pénétré chez lui. Il a dit que c’était pour se protéger et la protéger qu’il avait décidé de tirer en croyant tirer sur les intrus.

Des voisins ont rapporté avoir entendu une dispute avant les faits et donc qu’Oscar aurait été violent avec sa compagne. Mais ces témoignages n’ont jamais été confirmés.

Le coureur amputé a alors comparu devant un tribunal. La Haute Cour de Justice d’Afrique du Sud a condamné Oscar Pistorius à 5 ans de prison pour homicide involontaire et détention d’armes à feu. Après révision de son dossier, la cour a décidé que l’athlète était coupable de meurtre prémédité et qu’il devait donc subir une peine plus conséquente. Il a alors été condamné à 6 ans de prison.

Mais suite à une autre révision, la cour a jugé la peine trop légère et il a donc été condamné à 13 années derrière les barreaux en 2017.

Et c’est depuis peu que les rumeurs de la libération d’Oscar Pistorius font du bruit.

Oscar Pistorius libérable?

L’athlète s’est fait discret pendant son incarcération. Pendant 7 ans, on n’a pas entendu parler de ce qu’il faisait en prison. Mais durant l’été dernier, l’athlète amputé a sollicité la justice pour convoquer une audience qui débattrait de sa possible libération.

Julian Knight, l’avocat d’Oscar Pistorius, a expliqué à l’AFP le but de cette démarche.

“C’est une demande pour contraindre le comité de probation à convenir d’une audience pour sa demande de libération conditionnelle. Cela ne veut pas dire qu’il doit être en liberté conditionnelle, mais que sa demande doit être considérée.”

Et avant de considérer cette audience, le système de justice sud-africain veut que, avant toute libération, le coupable reconnaisse ses responsabilités devant les victimes. C’est alors qu’Oscar a rencontré Barry Steenkamp, le père de son ancienne petite amie.

Pour que l’athlète soit libéré, il faudra que la justice juge son comportement inoffensif pour la société. Ils doivent s’assurer qu’il ne causera plus de mal.

En attendant la journée du 31 mars pour voir comment cette affaire va se développer.