Omar Harfouch nouveau propriétaire d’Entrevue ! 

Entrevue, fondé par Thierry Ardisson en 1992, change de main ! Le mensuel, qui a fêté ses 30 ans l’année dernière, vient d’être racheté par Omar Harfouch. L’homme d’affaires franco-libanais, qui s’est fait connaître du grand public en France en 2006 en participant à Je suis une célébrité, sortez-moi de là !, vient d’acquérir la marque précédemment détenue par Jérôme Goulon, également rédacteur en chef du magazine.

Connu pour ses nombreuses apparitions dans des événements liés au monde de la mode et du cinéma et au Festival de Cannes, réputé aussi pour son engagement politique, la lutte contre la corruption au Liban et ses apparitions au Parlement Européen à Bruxelles en faveur d’une lois européenne commune pour la protection des femmes, ou tout comme récemment son intervention à la L’Assemblée Générale des Droits de l’Homme à l’ONU en faveur de la lutte contre la discrimination et l’antisémitisme, Omar Harfouch, propriétaire d’un groupe de communication en Ukraine, où il a fait sa fortune, mais également propriétaire avec sa femme, célèbre mannequin et Styliste de mode Yulia Harfouch de HD Fashion TV à Dubaï, investit donc le marché de la presse française avec l’acquisition d’Entrevue.

La ligne éditoriale du magazine va continuer d’évoluer, l’ambition d’Omar Harfouch étant de changer le contenu de fond en comble tout en gardant l’ADN du magazine, mais sans les filles dénudées. Au moins deux sujets politiques seront au sommaire chaque mois. Le site web connaîtra lui aussi un tournant éditorial.

Jérôme Goulon restera le rédacteur en chef.

Le premier numéro d’Entrevue sous la direction d’Omar Harfouch sortira début décembre 2023.