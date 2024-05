Olivier Giroud, « The Last Dance » en Bleus

« L’Euro sera ma dernière compétition. » Olivier Giroud tourne la dernière page de son immense carrière. La légende des Bleus vient d’annoncer son départ du grand Milan pour une dernière pige à Los Angeles (MLS). Plus symbolique encore, l’attaquant vient d’annoncer dans L’Equipe qu’il prendrait sa retraite internationale après l’Euro en Allemagne. L’événement football de l’année démarre le 14 juin pour une durée d’un mois.

La grande et belle histoire d’Olivier Giroud en Bleus se sera donc étirée de 2011 à 2024. Treize saisons de hauts et de bas. De dévouement au service du collectif. Pour un attaquant, c’est rare. De buts précieux aussi. Pour un attaquant, c’est capital.

Son jeu fait de remises, de coups de tête vainqueurs et d’appels pour emmener des défenseurs est un modèle du genre. Pour autant, ce n’est absolument pas bling-bling, ni génération highlights YouTube. Pas de passements de jambes, pas de grigris, pas petits ponts inutiles. Giroud, c’est l’efficacité.

S’il a démarré sa carrière en équipe de France sur le tard, à 25 ans, Olivier Giroud la termine donc sur le tard aussi. L’important, c’est de durer ! À 37 ans (bientôt 38), ce profil atypique dans le football mondial va donc quitter la scène internationale. Foutue poussière dans l’oeil…

Parfois mis en opposition frontale avec Karim Benzema (la F1 contre le karting), parfois soi-disant boudé par Kylian Mbappé, Olivier Giroud n’a jamais vacillé. Meilleur buteur de l’histoire des Bleus, ça vous place un homme. Immense.

S’il n’a pas marqué pendant l’épopée 2018, il a étrenné son costume de pivot d’attaque des Bleus en Pologne et en Ukraine, au Brésil, en Russie, en Allemagne, en Hongrie, en Roumanie, au Qatar… Jamais le plus bankable, souvent le plus utile.

Clin d’oeil de l’équipe de France de football, via X, aujourd’hui, « Olivier Giroud a annoncé qu’il mettra fin à son aventure à l’issue de l’Euro, END » : « The Last Dance ». La dernière danse, référence à la série mythique consacrée à la carrière de Michael Jordan.