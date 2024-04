O.J. Simpson, ex-star du foot américain, est mort!

Ancienne star du football américain, O.J. Simpson est mort ce mercredi à l’âge de 76 ans, après avoir lutté contre le cancer. La famille l’a annoncé ce jeudi sur les réseaux sociaux via un communiqué indiquant : « Ce 10 avril, notre père, Orenthal James Simpson, a succombé dans sa bataille contre le cancer. Il était entouré de ses enfants et petits-enfants. Pendant cette période de transition, sa famille vous demande de respecter ses souhaits d’intimité et de grâce. »

Outre sa carrière sportive, O.J. Simpson avait défrayé la chronique dans un tragique fait-divers. Accusé en 1994 d’avoir tué son ex-femme Nicole Brown et son amant, Ronald Goldman, la star américaine avait fait l’objet d’un procès ultra médiatisé, appelé « le procès du siècle », qui avait finalement abouti à un non-lieu le 3 octobre 1995.

Par la suite, la vie d’O.J. Simpson avait été marquée par d’autres affaires judiciaires. Arrêté en 2007 à Las Vegas pour vol à main armée, séquestration et agression de deux négociants d’objets de collection, il avait été condamné en 2008 à 33 ans de prison ferme pour douze chefs d’accusation, dont ceux d’enlèvement et vol à main armée. Après 9 années passées en prison, O.J. Simpson avait finalement été libéré le 1er octobre 2017, l’une des victimes ayant déclaré : « Il est temps de lui donner une seconde chance. Il est temps pour lui de rentrer chez lui avec sa famille, ses amis. C’est une homme qui a fait une erreur. »

L’ex-champion devenu l’un de personnages les plus controversés d’Amérique aura donc pu profiter d’une liberté inespérée pendant 7 ans, avant finalement de succomber à un cancer à l’âge de 76 ans.