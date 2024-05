Nouvelle-Calédonie : les images de la nuit d’émeutes, scènes de guerre civile

#Nouméa, triste bilan après une nuit d’émeutes.

11 policiers et 35 gendarmes blessés.

Des tirs à l’arme lourde.

50 commerces et

200 véhicules incendiés, pillages.

Des délinquants de 18 à 25 ans essayent de semer le chaos en #NouvelleCalédonie

