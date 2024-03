Nouveau succès musical pour Omar Harfouch à Béziers, avec la première mondiale de son « Concerto pour la paix » !

Nouveau succès musical pour Omar Harfouch ! Après ses concerts très remarqués à l’Institut du Monde Arabe et à Dubaï au mois de février, le compositeur et pianiste a joué en première mondiale, ce mercredi 6 mars à Béziers, sa nouvelle création «Concerto pour la Paix». Au cours de sa prestation, Omar Harfouch était accompagné par l’Orchestre Méditerranéen de Béziers, dirigé par le chef d’orchestre Mathieu Bonnin, soit 45 musiciens au total, dont la célèbre violoniste Anne Gravoin.

La salle du Théâtre Municipale, l’un des plus vieux théâtres à l’italienne en France, était comble pour cet événement qui a visiblement beaucoup plu au public. Omar Harfouch et ses musiciens ont en effet reçu une standing ovation durant plus de dix minutes, à l’issue d’une prestation de qualité, mais aussi et surtout riche en émotions.

Le concert s’est déroulé en présence de nombreuses personnalités françaises. Avant d’interpréter sa nouvelle œuvre, Omar Harfouch a prononcé un discours très émouvant dans lequel il a rappelé son enfance difficile à Tripoli, dans un contexte marqué par la guerre. Le compositeur a également présenté au public son ami d’enfance, le maestro Houtaf Khoury, qui faisait partie de l’orchestre, et a déclaré : « Pourquoi « Concerto pour la Paix » ? Je suis né au Liban dans la ville de Tripoli. Tout au long de mon enfance et de mon adolescence, je n’ai vu que la guerre civile qui a ravagé mon pays d’origine. J’ai survécu grâce au piano. Il était mon refuge et m’a sauvé la vie. Il était donc naturel pour moi d’écrire pour la paix et de raconter que seule la paix peut sauver nos enfants et nos petits-enfants, et rien d’autre. » Omar Harfouch a ajouté : « Devant vous se trouve un orchestre qui comprend 45 musiciens, et je ne leur ai pas demandé, pas une seule fois, d’où est-ce qu’ils venaient ni quelle était leur religion ou leur appartenance politique. Tout ce qui nous importait lors de nos journées d’entraînement, c’était de jouer en harmonie, de jouer avec transparence, de jouer juste et avec notre cœur, car tout ce qui comptait c’était de jouer ensemble et de donner de l’espoir aux autres. Seule la musique peut transmettre la paix, et seule la musique peut changer l’histoire. » Un formidable discours qui n’a laissé personne insensible dans la salle.

Face au succès de ses concerts, Omar Harfouch, toujours accompagné de ses musiciens, va poursuivre dans les mois qui viennent sa tournée dans le monde entier et continuer de diffuser son message pour la paix, notamment au Vatican ou encore devant le parlement espagnol, avec toujours le même message, immuable : «Sauvez une vie, vous sauverez l’humanité.»

Photos : Daniel Topic