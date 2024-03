Nouveau nom et montant record pour la Ligue 1

C’est un gros coup pour la Ligue de Football Professionnel (LFP). Exit Ubert Eats, place à McDonald’s ! Si le nom peut faire jaser, car pas vraiment un symbole pour les sportifs (ou alors ceux du dimanche…), la L1 se nommera bel et bien « Ligue 1 McDonald’s » à partir de la saison prochaine.



Pour associer son nom à la première division française, la société américaine va verser un montant record de 90 millions d’euros lors des trois prochaines saisons.

Réuni ce jeudi matin, le conseil d’administration de la LFP a confirmé le choix du géant américain. Un nom qui avait fuité depuis de nombreuses semaines sur les réseaux sociaux.

Le montant total va faire du bien aux finances des clubs professionnels. Car ce contrat est en très forte hausse, quasiment le double de ce que versait Uber Eats. Mais la bataille pour sauver la L1 n’est pas terminée : Vincent Labrune, le président de la LFP, doit finaliser d’ici le mois de juillet les négociations des droits de diffusion télé pour la période 2024-2029.

Un sujet au long cours, qui n’a toujours pas trouvé d’épilogue. Ce qui laisse place à toutes les interprétations. La LFP espère toujours obtenir des droits globaux entre 900 millions d’euros et un milliard d’euros annuels. BeIn Sports et DAZN (DaZone) restent les noms les plus cités.