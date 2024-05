Nouveau drame dans le transport aérien : une personne meurt aspirée par un réacteur à l’aéroport d’Amsterdam

Un accident mortel s’est produit ce mercredi 29 mai à l’aéroport d’Amsterdam-Schiphol. L’avion impliqué dans l’accident est un appareil de la compagnie aérienne néerlandaise KLM. Selon la compagnie, le vol KL1341 à destination de Billund, au Danemark, est concerné. Les circonstances de l’accident, survenu entre 15 heures et 16 heures, font actuellement l’objet d’une enquête.

Une personne est décédée après avoir été aspirée dans un réacteur d’avion en marche, comme l’a précisé la compagnie dans un communiqué. Les personnes qui se trouvaient dans l’avion ont été débarquées et prises en charge. La police militaire néerlandaise a également apporté des précisions à ce sujet. Un porte-parole de l’aéroport d’Amsterdam-Schiphol a qualifié cet événement d' »horrible accident » et a exprimé ses condoléances aux proches de la victime, tout en offrant son soutien aux passagers et aux employés de l’aéroport témoins de la scène.