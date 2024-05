Notre-Dame : Le Grand Œuvre avec lequel Emmanuel Macron veut Marquer l’Histoire

Emmanuel Macron ambitionne de marquer l’histoire avec la reconstruction de Notre-Dame de Paris, un projet devenu son fait d’arme. L’incendie dévastateur du 15 avril 2019, qui a ravagé la toiture de la cathédrale, s’est produit sous sa présidence. Depuis, Macron a dirigé les efforts de restructuration, souhaitant faire de cette renaissance son monument, tout comme ses prédécesseurs François Mitterrand avec la pyramide du Louvre et Jacques Chirac avec le musée du Quai Branly.

Contrairement à ces anciens présidents, Emmanuel Macron n’avait jusqu’alors pas de réalisation architecturale emblématique à son actif. La restauration réussie du château de Villers-Cotterêts en cité de la langue française demeure modeste en comparaison. C’est donc avec la reconstruction de Notre-Dame que Macron entend laisser sa marque indélébile.

Tensions autour de la Cérémonie d’Inauguration

Le jour même de l’incendie, Emmanuel Macron s’était rendu sur place, promettant de reconstruire les parties détruites en cinq ans, un délai que beaucoup d’experts jugeaient irréaliste. Sous la direction énergique et rigoureuse du général Jean-Louis Georgelin, décédé en août 2023, le chantier a respecté ce calendrier ambitieux. La cathédrale rouvrira officiellement ses portes le 7 décembre prochain, un succès que Macron espère savourer pleinement, malgré des tensions avec Laurent Ulrich, l’archevêque de Paris.

Les désaccords entre l’État et le clergé se concentrent sur la cérémonie d’inauguration. Emmanuel Macron souhaite remettre symboliquement les clés de l’édifice au clergé, mais l’archevêque Laurent Ulrich refuse, affirmant que le bail de 1905 n’a jamais été rompu, rendant cette remise symbolique inutile. De plus, le chef de l’État voudrait prononcer son discours à l’intérieur de la cathédrale, ce à quoi Ulrich s’oppose fermement, préférant que le discours soit fait depuis le parvis. Seul point d’accord : le choix de l’agence de communication Publicis pour organiser l’événement.

Un Symbole Restauré : La Croix de Viollet-le-Duc

La croix de Viollet-le-Duc, après un an et demi de travail par des artisans charpentiers, ferronniers et couvreurs, a retrouvé sa place au-dessus du chevet de Notre-Dame. Cette croix, seul élément de la couverture du chœur ayant survécu aux flammes, a été restaurée à l’identique par une ferronnerie d’art normande, marquant une étape importante dans la réhabilitation de la cathédrale.

Philippe Jost, président de l’établissement public Rebâtir Notre-Dame de Paris, voit en cette restauration un renforcement de la détermination des équipes. Philippe Villeneuve, architecte en chef des monuments historiques, compare les efforts pour la reconstruction à ceux nécessaires pour préparer les futurs Jeux Olympiques : une quête de perfection.

La pose de la croix a été accompagnée d’une cérémonie religieuse, soulignant l’importance spirituelle de Notre-Dame. Monseigneur Olivier Ribadeau Dumas, recteur-archiprêtre de la cathédrale, a rappelé que Notre-Dame est avant tout un lieu de culte et d’accueil, et non un simple musée. Après la bénédiction, la croix a été minutieusement hissée à sa place par des ouvriers, une opération délicate qui s’est déroulée sous les applaudissements des spectateurs.

Vers la Réouverture

La restauration de la cathédrale touche à sa fin, avec une unité remarquable entre les différents corps de métier. Les professionnels impliqués, charpentiers, ferronniers et couvreurs, ont travaillé avec une précision et une coordination exemplaires pour redonner vie à ce monument emblématique.

Emmanuel Macron espère que la réouverture de Notre-Dame de Paris deviendra un symbole fort de sa présidence, marquant l’histoire de son empreinte, tout comme les grands projets de ses prédécesseurs.