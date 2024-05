Notre-Dame de Paris : J-200 avant la réouverture, les anecdotes

J-200 ! C’est un moment de l’année 2024 presque aussi attendu que les Jeux Olympiques. La réouverture de Notre Dame de Paris est prévue le 8 décembre. Un événement marquant pour le monument le plus visité de la capitale.

Pour parler du sujet, les équipes de la Matinale de TF1 ont retrouvé des archives de la cathédrale. Notamment un reportage datant de 1973. Il y a environ 50 ans, quel était le sujet télévisé ? Les embouteillages dans la capitale. Déjà ! Et un potentiel projet de sous-terrain passant sous le parvis de Notre-Dame.

La cathédrale a beaucoup évolué depuis sa conception, entre le XII et le XIVe siècle. Le 15 avril 2019, les images de cette flèche en flamme avaient marqué le monde entier. Après quatre années de travaux, les touristes et les pèlerins vont pouvoir revenir peupler le monument. C’est le plus visité de Paris, devant le Louvre ou la Tour Eiffel. Avec environ 12 millions de visiteurs par an avant cet incendie historique.



Julien Arnaud termine sa chronique sur le sujet en rappelant que Notre-Dame de Paris est aussi le point zéro des routes de France . Cette rose des vents, sur le parvis de la cathédrale, est gravée dans une pièce de bronze et permet de calculer les distances entre Paris et les autres villes de France.