Notre-Dame, 5 ans après, chantier en phase finale ?

Beaucoup de Français se souviennent où ils étaient et ce qu’ils faisaient le 15 avril 2019, aux alentours de 20h (19h51, exactement), lorsque sont tombées les images de la cathédrale Notre-Dame, en feu. Un feu qu’il a fallu maîtriser héroïquement pendant près de 15 heures. L’effondrement de la flèche et d’une partie de la toiture ont marqué les esprits.

Cinq ans après, les touristes peuvent constater que les travaux de reconstruction prennent forme. Une restauration débutée en 2021, grâce à 250 entreprises coordonnées. Des centaines d’artisans mobilisés pour un chantier historique.

La cathédrale Notre-Dame de Paris accueillait avant cela jusqu’à 12 millions de visiteurs par an. Sa réouverture devrait créer un afflux sans précédent. La date du 8 décembre 2024 reste celle envisagée. Le président de la République devrait inaugurer officiellement les lieux la veille.

Pour les curieux et autres touristes qui passent devant la cathédrale en travaux, c’est le jour et la nuit avec 2021. Cela n’a plus rien à voir. La structure de la cathédrale est totalement retrouvée.

Henri d'Anselme, à propos de la reconstruction de Notre-Dame de Paris : «Les Français et les étrangers auront une plus grande sensibilité au trésor patrimonial et symbolique qu'elle représente», dans #LaMatinale pic.twitter.com/JaZPH1MlXl — CNEWS (@CNEWS) April 15, 2024

D’ici aux Jeux Olympiques, est prévue la finalisation des toitures de la nef, du cœur et de la flèche, ainsi que la restauration des sols. La cathédrale devrait donc être visible lors de la cérémonie d’ouverture, toujours prévue sur la Seine.

Sur BFM TV, ce lundi, Mathieu Lours, historien de l’architecture, explique que l’on « a retrouvé l’ensemble de la structure ». Concernant les Jeux Olympique et Paralympiques, « la cathédrale fera évidemment partie de la fête », assure Thomas Jolly, metteur en scène de cette cérémonie.

Notre-Dame de Paris quasiment en intégralité. Avec des échafaudages retirés exprès pour Paris 2024, afin que les lieux soient plus agréables pour les yeux du monde entier. Des yeux rivés sur Paris, du 26 juillet au 11 août.