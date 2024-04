Nikos Aliagas présentera l’allumage de la flamme olympique… Mais pas en France

Dans moins de trois mois, le monde entier se tournera vers le rituel ancestral de l’allumage de la flamme olympique, symbole de paix et d’unité. Pour cette édition historique des Jeux Olympiques de 2024, c’est dans le berceau même de l’Olympisme, en Grèce, que la cérémonie débutera. Cependant, une nouvelle nation s’ajoute à la longue liste des lieux où cette flamme sacrée a été allumée : la France.

Au cœur de cet événement chargé de symbolisme, se trouve un homme dont les racines embrassent deux cultures, deux pays : Nikos Aliagas. Animateur franco-grec, il a accepté avec « humilité et honneur » le rôle de maître de cérémonie pour cet allumage historique. Pour lui, c’est plus qu’une simple tâche protocolaire, c’est un lien entre deux mondes, entre la Grèce, où la flamme prend vie, et la France, où elle illuminera les cœurs lors de la cérémonie d’ouverture.

Dans une interview accordée à nos confrères de L’Équipe, Nikos Aliagas exprime son engagement profond pour cet événement, motivé non seulement par le désir d’être utile, mais aussi par le respect de ses racines familiales et le pays qui l’a vu naître. C’est ainsi qu’il endosse le rôle d’intermédiaire, portant les symboles et les valeurs de l’Olympisme avec fierté et humilité.

Le processus d’allumage de la flamme, rappelant les anciennes traditions grecques, est un moment chargé d’émotion et de symbolisme. Sous le regard du monde, la grande prêtresse, accompagnée de Nikos Aliagas, utilisera la puissance du soleil pour enflammer la torche olympique, débutant ainsi un périple historique à travers la Grèce antique.

Ce périple, jalonné d’arrêts symboliques et de moments d’émotion, conduira la flamme sacrée jusqu’aux rives de la France, où elle sera accueillie avec enthousiasme et anticipation. Le 26 juillet, lors de la cérémonie d’ouverture à Paris, Nikos Aliagas, avec sa voix empreinte de solennité, rappellera au monde entier les valeurs universelles de l’Olympisme, incarnant ainsi l’esprit de paix et d’unité qui anime cet événement tant attendu.