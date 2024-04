Nico Capone défie les séréotypes et perd 16 kilos

En participant à la compétition de danse de renommée nationale « Danse avec les stars » diffusée sur TF1, Nico Capone s’est lancé dans une mission personnelle et audacieuse : démanteler les préjugés et les stéréotypes liés au poids en prouvant que même en étant en surpoids, on peut non seulement danser, mais aussi s’accepter pleinement. Cependant, avant même le coup d’envoi de l’émission, Nico Capone a été confronté à une vague de grossophobie sur les réseaux sociaux, les internautes critiquant sa participation et remettant en question sa légitimité dans la compétition. Cette réaction virulente a contraint TF1 à désactiver les commentaires sous ses publications, une mesure rarement prise par la chaîne.

Face à cette adversité, Nico Capone a puisé dans sa détermination et sa résilience pour surmonter ces attaques. Dans un message posté sur son compte Instagram après le premier prime-time de l’émission, il a partagé les moments sombres qu’il avait traversés, évoquant les doutes semés par les voix négatives et les critiques injustes. Cependant, il a également souligné le soutien inestimable qu’il a reçu, notamment celui de Valérie Damidot, qui lui a apporté son appui indéfectible.

En dépit des difficultés initiales, Nico Capone s’est investi corps et âme dans son entraînement, faisant preuve d’une motivation et d’un dévouement exemplaires. Ses efforts ont rapidement porté leurs fruits, lui permettant de gagner en confiance et de s’améliorer semaine après semaine sur le parquet de danse. Son évolution a été remarquable, et lors d’un prime-time diffusé le 5 avril, il a partagé avec émotion ses progrès, révélant avoir déjà perdu 12 kilos depuis le début de l’aventure. Plus qu’une simple compétition, « Danse avec les stars » est devenue pour lui une véritable passion, lui offrant une nouvelle perspective sur son corps et sur ses capacités.

Il est important de noter que cette transformation physique n’est pas uniquement le fait de Nico Capone. En effet, chaque année, les candidats de l’émission subissent des transformations physiques significatives en raison de la rigueur et de l’intensité des entraînements. Anthony Colette, l’un des danseurs professionnels de l’émission, en a lui-même fait l’expérience, ayant perdu 7 kilos sous le poids du stress, notamment suite à des tensions avec sa partenaire de danse.

Le 9 avril, Nico Capone a partagé une mise à jour avec ses fans sur son compte Instagram, dévoilant avec fierté sa perte de poids impressionnante depuis le début de l’aventure : 16 kilos en moins sur la balance. Cette évolution significative témoigne de son engagement envers sa santé et son bien-être, mais aussi de sa volonté de devenir un modèle positif pour son fils. Sa détermination à continuer sa transformation physique après l’émission est palpable, nourrie par le désir de jouer activement avec son fils au football.

En parallèle de sa participation à « Danse avec les stars », Nico Capone a déjà connu le succès sur le petit écran, se hissant jusqu’en finale de l’émission « Mask Singer » aux côtés de son épouse. Fort de cette expérience, il aspire désormais à remporter la compétition de danse, non seulement pour décrocher le titre prestigieux, mais aussi pour faire taire définitivement les critiques et les détracteurs qui ont remis en question sa légitimité dans la compétition. En remportant la victoire, Nico Capone espère clouer le bec à ceux qui ont douté de lui et inspirer d’autres personnes à défier les normes et à poursuivre leurs rêves, quel que soit leur poids ou leur apparence physique.