Newcastle : qui se cache sous ce nouveau maillot pour sourds et malentendants ?

Jour de fête pour tous à Saint James Park, l’antre du club de Newcastle, dans le nord de l’Angleterre. D’abord parce que les Magpies l’ont emporté facilement 4-0 face à un rival, Tottenham. Ensuite, parce que le club, détenu par un fonds saoudien depuis 2021, a réalisé avec succès le lancement d’un maillot adapté aux sourds et malentendants.

Une victoire synonyme de sixième place en Premier League. Et une fête ressentie par tous depuis les travées. Grâce à ce maillot spécifique, porté samedi, n’importe quel fan sourd ou malentendant pouvait instantanément ressentir l’ambiance bouillante du stade.

C’est une entreprise saoudienne, Sela, qui est à l’origine de cette prouesse technologique. Suite à cette initiative très appréciée, le club a promis que ce maillot spécifique serait porté lors de chaque match à domicile.

Ohhh Dean Burn… 🥹



Le joueur de Newcastle a célébré en langage des signes pour les malentendants présents au stade cet après-midi. Ils portaient d'ailleurs des tenues sensorielles. 🖤🤍



Un petit geste qui signifie BEACOUP pour eux. 🫂❤️‍🔥 pic.twitter.com/0gXmyPTPUi — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) April 13, 2024

Cette technologie, dite « haptique », capte le bruit des tribunes pour le retranscrire sous forme de sensations tactiles en direct sur le maillot que le supporter porte.

Ainsi, sur les images ci-dessus, de jeunes fans sont filmées profitant, sourire aux lèvres, des buts marqués par leur club favori. Cerise sur le gâteau, le défenseur Dean Burn célèbre la réalisation en langage des signes. Football pour tous.

« Saint James Park est réputé pour son bruit et sa passion. Grâce à cette initiative, nous espérons permettre aux fans sourds et malentendants de se sentir partie prenante », détaille Ibrahim Mohtaseb, vice-président senior de Sela, pour Sport Buzz Business.

Un test grandeur nature pour une réussite totale. 40 maillots ont été distribués pour le match de Newcastle contre Tottenham. 20 pour les supporters et 20 pour un certain nombre de personnalités et des membres d’associations. Une idée qui devrait rapidement se propager chez d’autres clubs.