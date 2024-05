Netflix met fin au téléchargement hors-ligne sur PC

Netflix met fin au téléchargement des films et séries sur ordinateur. En mettant à jour son application disponible sur le Microsoft Store de Windows 10 et 11, Netflix supprime la possibilité de télécharger des séries et des films. La consommation hors-ligne de programmes en sera fortement impactée. Dans les prochains jours, une toute nouvelle version de l’application sera déployée, transformant l’application native en une web-app, autrement dit, un navigateur internet camouflé dans une application.

Ce choix doit permettre d’accéder, selon la plateforme, à des « événements en direct » et à prendre en charge l’offre avec publicité. Cependant, il implique surtout qu’il ne sera plus possible de télécharger des épisodes ou des films pour les consommer sans connexion internet. Par exemple, dans un avion ou un train. Contacté par Tech&Co, Netflix confirme la manœuvre, arguant que plus de 70% de ses spectateurs se trouvent sur la télévision, avec une « utilisation très modeste sur ordinateur ». Ceux qui ne mettront pas à jour l’application ne pourront tout simplement plus accéder à Netflix.

Seules les applications pour mobile et tablette de Netflix pourront être utilisées pour accéder à du contenu hors-ligne. La sortie de la nouvelle web-app sur PC est attendue pour le mois de juin. Netflix n’apporte pas d’explications supplémentaires sur les raisons qui l’ont amené à ce revirement, qui risque de poser problème à ceux n’ayant pas une très bonne connexion ou qui voyagent régulièrement sans avoir de tablette. Seule la version Windows est concernée par ce changement, puisque Netflix n’a jamais pris le soin de proposer une application sur Mac.

Cette décision de Netflix ne fera probablement pas l’unanimité auprès des abonnés. Le téléchargement de contenus est une fonctionnalité intéressante pour celles et ceux qui voyagent fréquemment ou qui disposent d’une connexion internet limitée. De plus, comme souligné par Windows Latest, on peut légitimement se demander quel est l’intérêt d’une application Windows si celle-ci nécessite une connexion permanente pour fonctionner.

Malgré la disparition prochaine de la fonction de téléchargement, la nouvelle application Windows de Netflix devrait proposer quelques fonctionnalités inédites, comme une meilleure qualité de streaming, la compatibilité avec les forfaits incluant de la publicité et la prise en charge des événements diffusés en direct sur la plateforme.