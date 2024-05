Naike Gruppioni, députée italienne: « Malgré leurs compétences, les femmes doivent se battre souvent plus fort pour gagner le respect. »

Naike Gruppioni est députée au parlement italien depuis le 13 octobre 2022. Membre du tout jeune parti Italia Viva, fondé en 2019, cette femme politique est très impliquée dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Dans l’interview qu’elle nous a accordée, Naike Gruppioni nous parle de ses combats, mais aussi de la difficulté d’être une femme en politique…

Jérôme Goulon : Vous êtes députée au Parlement italien depuis octobre 2022. Quelles sont les principales causes que vous défendez ?

Naike Gruppioni : En tant que députée, je défends des causes liées à la justice sociale, l’éducation, l’égalité des chances, les questions de politique étrangère et la promotion du « Made in Italy » dans le monde.

Que signifie pour vous être parlementaire ?

Je résume la politique dans la recherche de la bonne action qui soutient le citoyen. Je crois que la politique devrait être la profession la plus altruiste et la plus généreuse au monde. Où l’individualité est supplantée par le bien de la communauté. Comme une mère avec un enfant : elle n’a aucune prétention, elle a un amour inconditionnel et l’espoir qu’il sera heureux. Notre combat doit être total et constructif.

Quand on est une femme, est-ce plus difficile de faire de la politique que pour un homme ?

Quand on est une femme, tout est plus difficile. Je suis une femme du secteur métallurgique et je viens d’un milieu difficile. Être une femme en politique s’accompagne souvent de défis supplémentaires. Les stéréotypes, la sous-représentation des femmes, la discrimination fondée sur le sexe et les attentes culturelles traditionnelles se traduisent par des obstacles importants. Les femmes peuvent être confrontées à une perception déformée de leurs compétences et se voir refuser leurs rôles de leadership, ce qui rend le cheminement politique et la vie en général plus difficiles. La pression supplémentaire de concilier les engagements familiaux et politiciens complique encore davantage la situation. Malgré leurs compétences et leur détermination, les femmes doivent se battre souvent plus fort pour gagner le respect et la reconnaissance. Nous aurons véritablement l’égalité des sexes lorsque ce sujet ne sera plus un sujet…

Faire de la politique et être mère, c’est difficile à concilier au quotidien ?

Aussi difficile que d’avoir beaucoup d’enfants. Vous aimeriez être partout. Je suis maman de jumeaux de 11 ans et je suis souvent obligée de renoncer à passer du temps avec eux. Je leur explique toujours ce que je fais. J’ai choisi de prendre soin de mon pays, et je le fais pour mes enfants et pour leur avenir. C’est certes un défi, c’est certes difficile et parfois douloureux, mais la parole donnée est sacrée pour moi, et j’ai l’habitude d’honorer les engagements pris jusqu’au bout. Ma famille est avec le pays. Je veillerai à ne pas les décevoir. La distance qui nous sépare est, sans aucun doute, l’un des aspects les plus difficiles…

Vous avez écrit une tribune sur Instagram pour dénoncer les violences sur les femmes. C’est une cause importante pour vous…

Bien entendu, la lutte contre les violences faites aux femmes représente un engagement envers un changement culturel plus large. La violence ne connaît pas les frontières et touche les femmes du monde entier. Je me bats en particulier pour la liberté des femmes iraniennes qui doivent pouvoir décider librement de leur avenir.

Vous avez également dénoncé la violence contre les femmes israéliennes, qui selon vous n’a pas été assez dénoncée par certains…

La violence à laquelle je fais référence est celle du massacre du 7 octobre, qui doit être déclaré féminicide de masse. Les auteurs doivent être reconnus coupables de ce crime. Je ne rentrerai pas dans le conflit, mais la violence contre les femmes ne peut pas laisser indifférent, et certains ont tourné la tête. Le monde ne voulait pas croire à l’horreur, seules quelques voix s’élevaient pour dénoncer ça…

Avez-vous vous-même subi des violences ?

Non, mais je m’ engage avec détermination à la combattre, pour soutenir toutes les femmes qui en sont victimes. Que pouvons-nous faire contre la violence contre les femmes ? D’un point de vue parlementaire, et en tant que femme, la lutte contre la violence contre les femmes nécessite un engagement multifactoriel. Les hommes doivent être les protagonistes de cette bataille de civilisation, sur le terrain législatif et culturel. Il est essentiel de promouvoir et de renforcer les lois qui protègent les victimes, garantissant des sanctions sévères aux agresseurs. Nous devons travailler à améliorer l’application des lois existantes et à créer un système judiciaire qui traite les cas sensibles et urgents. Parallèlement, il est essentiel d’investir dans des programmes éducatifs visant à sensibiliser la société à la gravité de la violence contre les femmes, et promouvoir la culture du respect et de l’égalité des sexes. La prévention commence par l’éducation et par des campagnes d’information. Vous pouvez contribuer à changer les attitudes culturelles néfastes. En outre, il est nécessaire de garantir l’accès aux services de soutien pour victimes, comme les centres d’accueil ou le conseil psychologique.

Quel message souhaitez-vous envoyer aux femmes victimes de violences et qui n’osent pas parler ?

Il faut oser parler. Nous sommes avec vous. Je sais que signaler des situations de violence peut être extrêmement difficile, mais il est crucial de comprendre que vous n’êtes pas seules. Parlez et partagez votre expérience, vous accéderez à un soutien vital et commencerez votre chemin vers la guérison.

Pour finir, quelle est la femme qui vous inspire le plus ?

Deux femmes : Nilde Iotti, personnalité politique hors du commun italienne. Son dévouement à la cause de l’égalité des sexes et son combat infatigable pour les droits des femmes ont marqué un chapitre important dans l’histoire politique de notre pays. Nilde Iotti était la première femme à occuper le poste de présidente de la Chambre des députés en Italie, ouvrant la voie aux générations suivantes. Sa détermination, son engagement social et sa contribution au développement de politiques inclusives sont pour moi une source d’inspiration, me poussant à poursuivre une voie similaire. L’autre, d’origine politique opposée, était Margaret Thatcher, qui a réellement changé le Royaume-Uni.