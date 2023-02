Naela Savidan: une passionnée de la danse et du fitness [2023]

Isabelle Naela Savidan ( Alias Ina ) est une danseuse et coach sportif franco-chilienne, née le 17 octobre 1990 à Concepcion au Chili et adoptée par une famille française et espagnole. Elle a grandi à Agen, où elle a découvert sa passion pour la danse Reggaeton et les danses latines et tropicales.

Elle est la fondatrice du concept “Chili Shape ‘N Dance”, qui a pour objectif de rendre la danse Reggaeton accessible à tous, quel que soit la morphologie, le niveau de danse, l’âge ou le sexe. Elle est également à la tête d’une école de danse consacrée au Reggaeton en talons et au développement personnel, centrée sur le sacré féminin.

Naela Savidan est passionnée par le monde de l’acting et du théâtre. On espère la voir jouer un rôle dans un court-métrage à la télévision ou bien dans un film.

Les débuts de Naela Savidan à la création de son concept pimenté

Continuellement en quête de nouveautés et cherchant à se rapprocher de ses origines, Naela Savidan s’est intéressée à la danse dès son plus jeune âge. Après avoir pratiqué plusieurs sports et danses, elle a choisi de se consacrer au milieu artistique, malgré les premières réticences de ses parents.

Après l’obtention de nombreux diplômes alliant sport et danse, Naela Savidan a réalisé son souhait de travailler au Club Méditerranée, avant de partir à Paris pour commencer sa carrière de coach sportif. Elle a commencé comme tout le monde par les salles low-cost, mais son énergie et sa conviction ont rapidement été remarquées.

Elle a été choisie pour devenir la coach de Doctissimo pour les Tutos YouTube. Elle a également été formée pour les concepts Fitness Danse, qui l’ont aidée à devenir l’une des meilleures dans ce domaine.

Naela Savidan a créé un concept fitness danse, qui se nomme le Chili Shape ‘N Dance et qui est le premier concept de fitness danse Reggaeton de France, accessible à tous. Son objectif est de mettre en lumière sa passion pour le Reggaeton, tout en apportant son énergie et sa spiritualité à sa communauté.

Création d’une école de danse Reggaeton en talons et développement personnel

Naela Savidan lors d’un shooting pour mettre en avant le Reggaeton et une photo avec ses élèves

Naela Savidan a également créé une école de danse consacrée au reggaeton en talons et au développement personnel, plus particulièrement centré sur le sacré féminin.

Naela Savidan est une personnalité fascinante, dont les réalisations professionnelles sont nombreuses. Elle est une figure incontournable de la danse Reggaeton en France et sa contribution dans ce domaine est inestimable. Sa passion pour le développement personnel et sa bienveillance envers les autres font d’elle une personne inspirante pour tous ceux qui la côtoient.

Naela Savidan souhaite être connue pour avoir contribué au bonheur et au bien-être des gens à travers ses projets artistiques. Elle est une belle âme, pleine de positivité, qui ne veut que diffuser du soleil et des Good Vibes.

Naela Savidan est aussi sur C8 les matins, mercredi et vendredi, pour vous faire bouger avec son cours de fitness danse.