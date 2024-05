Mosaïc : Redouane Bougheraba, deux invités surprise… Prêts pour le show football, humour et musique de l’année ?

L’événement prend de l’ampleur. Pour sa 4e édition, Mosaïc s’installe le dimanche 26 mai aux Folies Bergères à Paris. Ce show unique qui réunit football, stand-up et musique sera à nouveau capté par Amazon pour une diffusion du « Champions Rire 2 » à l’automne (uniquement la partie humour).

Entrevue a pu interroger un des fondateurs de ce concept de soirée fait pour rassembler et mélanger les genres. Malick Sall est bien connu des artistes et sportifs puisque sa conciergerie est à leur service depuis une dizaine d’années. Désormais, avec les autres co-fondateurs (Mohamed Miskakah, Nordine Kebir, Xavier Isaia et Smaïl Bouabdellah), il passe une partie de son temps à organiser ce show aux multiples dimensions.

Thibaud Vézirian. Malick, c’est la 4e édition de Mosaïc, qu’est-ce qui va rendre l’événement spécial cette année ?

Malick Sall (Mosaïc). Bénéficier de Redouane Bougheraba en tant qu’host (animateur) de la soirée, c’est déjà quelque chose de très spécial. Avec son énergie, on sait qu’on ne va pas s’ennuyer. Il prendra la parole entre chaque performance d’artistes. Il y aura par exemple Nordine Ganso, Ahmed Sparrow, Booder, Bun Hay Mean, Ilyes Mela, Emy Bng, Charles Nouveau, Younes Depardieu, Sacko Camara ou Meryem Benoua. La partie musique sera cette année assurée par Imen Es. La chanteuse aux près de 1 millions d’abonnés sur Instagram.

Football, stand-up et musique, ça n’existe nulle part ailleurs ce format… À quoi doit-on s’attendre ?

Au départ, en 2020, en plein Covid, on s’est dit qu’on allait créer un événement pour rassembler les gens. Marre de voir la société se diviser, marre de ne pas se voir. Alors avec Nordine Kebir et Mohamed Miskakah de la société MK Best, on a pensé réunir tout ce qu’on aime : le football, rire et la musique. Ce sont des univers différents mais avec des gens qui se ressemblent aussi . Et qui s’adorent. MK Best organisait des matchs de foot avec des personnalités depuis 15 ans, donc ils avaient déjà de l’expérience dans le domaine de l’événementiel. Mosaïc s’est donc fait naturellement. D’abord au Parc des princes puis au Cirque d’hiver. Et cette année aux Folies Bergères.

Les humoristes adorent chambrer le public, il y aura encore des têtes connues dans la salle le 26 mai ?

Des footballeurs et anciens footballeurs ont en effet prévu de venir assister au spectacle. Notamment Robert Pires, Eric Abidal, Olivier Dacourt et des joueurs du PSG . Mais les concernant, ça dépendra du résultat de la finale de la Coupe de France face à Lyon la veille. Si ils perdent, je doute qu’ils aient envie de venir rigoler. On ne peut pas tout dire sur la soirée : il y aura deux belles surprises cette année parmi les invités. Je n’en dis pas plus.

Vous pensez à délocaliser le spectacle hors de Paris ?

On nous a déjà proposé de venir à Monaco et à Marseille… Mais aussi à Dubaï et au Qatar. Alors, oui, pourquoi pas Marseille pour commencer ? Dès l’année prochaine. Ce serait beau de proposer de plus grandes salles et un encore plus gros show.

Mosaïc « Champions Rire 2 », aux Folies Bergères (Paris), le dimanche 26 mai. Ouverture des portes à 19h. Billetterie disponible ici : https://www.foliesbergere.com/fr/manifestation/225/champions_rire_2