Mort de Richard Sherman, compositeur de l’entêtant « It’s a Small World » de Disney

Si vous avez été à Disneyland, vous avez forcément entendu sa musique, l’une des plus entêtantes pour tous ceux qui ont fréquenté le parc d’attraction de Disney. Le compositeur américain Richard Sherman, célèbre pour ses mélodies emblématiques des productions de Disney telles que It’s a Small World, Mary Poppins et Le Livre de la jungle, est décédé à l’âge de 95 ans.

En collaboration avec son frère Robert, disparu en 2012, Richard Sherman avait formé un duo prolifique de compositeurs pour Disney entre 1960 et 1973, contribuant à la création de plus de 200 chansons pour 27 films et une vingtaine de productions télévisées. Parmi ses œuvres les plus célèbres, on compte « Chem chem cheminée » de Mary Poppins, récompensée d’un Oscar de la meilleure chanson, ainsi que « It’s a Small World » et « I Wan’na Be Like You » du Livre de la Jungle.

Dans un communiqué de son PDG, Bob Iger, Disney a rendu hommage à Richard Sherman en le qualifiant de « membre clé » du « cercle proche de talents créatifs » de son fondateur Walt Disney, exprimant sa reconnaissance pour l’empreinte laissée par le compositeur dans le monde…

Retrouvez ici la chanson It’s a Small World, composée par Richard Sherman