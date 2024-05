Décès de Morgan Spurlock, héros de « Super Size Me »

Le célèbre réalisateur Morgan Spurlock, connu pour ses documentaires à succès tels que Super Size Me et Where in the World Is Osama Bin Laden?, est mort ce jeudi 23 mai à l’âge de 53 ans. Sa famille a annoncé que Morgan Spurlocké était décédé « paisiblement entouré de sa famille et de ses amis le 23 mai à New York ».

Les proches du réalisateur ont également confirmé qu’il avait perdu la vie des suites d’un cancer. « C’est avec une profonde tristesse que nous disons au revoir à notre frère Morgan. À travers son art, ses idées et sa générosité, Morgan a tant apporté. Le monde a perdu un génie créatif et un homme exceptionnel. Je suis fier d’avoir eu l’opportunité de travailler avec lui. »

Morgan Spurlock avait marqué les esprits en 2004 avec Super Size Me, un documentaire où il s’était lancé le défi de se nourrir exclusivement chez McDonald’s pendant un mois. Le film avait généré des recettes de 29,5 millions de dollars et avait donné lieu à une suite en 2017.