Mort de Matthew Perry, la star de Friends : sa dernière photo, ses derniers mots…

C’est un choc pour toute une génération, et même plusieurs. L’acteur Matthew Perry, qui avait incarné le cultissime personnage de Chandler Bing, dans la série Friends, est décédé brutalement à l’âge de 54 ans. La star a été retrouvée morte noyée dans son jacuzzi à son domicile de Los Angeles. Prévenus par son assistant, les secours, une fois arrivés sur place, ne sont pas parvenus à réanimer l’acteur.

Si les circonstances et les causes précises du décès ne sont pas encore connues, on sait que Matthew Perry luttait depuis de nombreuses années contre ses addictions à l’alcool et à la drogue. Il avait même confié qu’à une époque, son médecin ne lui donnait que 2% de chances de survie.

Conscient de ses addictions, mais incapable de les soigner définitivement, le comédien avait avoué être incapable de regarder des épisodes de Friends, ses transformations physiques dues à ses addictions l’effrayant lui-même…

Ironie du sort, la dernière publication de Matthew Perry sur son compte Instagram, postée il y a 6 jours, était une photo de lui profitant de son jacuzzi, sur les hauteurs de Los Angeles, à l’endroit même où il s’est éteint. Son post était accompagné des mots suivants : “Oh, so warm water swirling around makes you feel good ? I’m Mattman” ( Oh, alors, l’eau chaude qui tourbillonne vous fait du bien ? Je suis Mattman ! )

Difficile à croire que “Chandler Bing” n’est plus. Assurément, il laisse des millions de personnes orphelines en ce triste jour. Il nous manquera beaucoup…