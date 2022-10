Mort de Coolio : Afida Turner, son ex, totalement dévastée. Elle nous partage ses souvenirs avec le rappeur

« Coolio était un homme très fort. Il était très masculin, très dominant, mais avec une grande sensibilité… »

Ce mercredi 28 septembre, le rappeur Coolio est brutalement décédé à l’âge de 59 ans. Alors qu’il était chez un ami à Los Angeles, il s’est écroulé dans la salle de bain. Une fois sur place, les secours n’ont pu que constater la mort du rappeur. Devenu une star mondiale en 1995 grâce au titre Gangsta’s Paradise, Coolio avait partagé la vie d’Afida Turner au début des années 2000. Aujourd’hui belle-fille de Tina Turner, elle nous raconte sa rencontre avec Coolio. Très émue, elle livre quelques souvenirs sur le rappeur, qu’elle avait recroisé il y a quelques mois…

Interview réalisée par Jérôme Goulon (Twitter @JeromeGoulon)

Jérôme Goulon : On vient d’apprendre la mort de Coolio, à seulement 59 ans. Comment vis-tu cette terrible nouvelle ?

Afida Turner : Ça fait mal. Vraiment mal. C’est affreux. L’horreur…

Tu es sortie avec Coolio pendant plusieurs années. Peux-tu nous raconter comment vous vous étiez-vous rencontrés ?

J’étais à Los Angeles en studio. Il m’a vu passer et il est venu frapper à la porte pour me parler. Après l’enregistrement, j’ai été invitée à l’anniversaire du chanteur Tank au Cinespace à Hollywood.

Et tu l’as revu là-bas ?

Oui. C’est un endroit très noir. Je portais une robe rouge panthère. Et dans la pénombre, quelqu’un m’a tiré le bras. C’était Coolio. Il m’a dit : « Salut, c’est Coolio. Tu es magnifique. Tu es vraiment la plus belle de la soirée. Est-ce que je peux t’offrir un verre et danser avec toi ? »

Tu as donc pris un verre avec lui ?

Oui, mais on n’est pas sortis ensemble tout de suite. Ça s’est concrétisé quelques mois plus tard…

Quel genre d’homme était-il ?

Coolio était un homme très fort. Il était très masculin, très dominant, mais avec une grande sensibilité… Il était très charmant et très charmeur. Il était aussi très intelligent. Il savait y faire. Coolio ne perdait jamais patience. Au début, même si je ne voulais pas le voir ou sortir avec lui, il continuait de m’approcher, mais sans être lourd. Ça a duré trois ou quatre mois. Et à la fin, j’ai lâché prise…

Et en amitié, il était comment ?

C’était aussi un homme très fidèle en amitié et avec beaucoup de valeurs…

Pourquoi vous étiez-vous séparés ?

Coolio était une rock star ! Il voyageait dans tous les pays du monde et il était très courtisé. Donc c’était compliqué… J’ai voulu rompre à plusieurs reprises, mais pour lui, c’était hors de question qu’on se sépare ! Et puis au bout d’un moment, ça s’est terminé…

Vous étiez restés en bons termes ?

Oui.

Quand est-ce que tu l’as vu pour dernière fois ?

C’était cet été. Il avait vu sur une story Instagram que j’étais à Miami. Il était à Miami lui aussi et il m’a appelé. Il voulait absolument me voir. Il m’a dit : «Je veux te voir ! J’en ai rien à faire, je vais te chercher partout !» J’ai accepté et on a passé un fantastique moment. C’était il y a quatre mois…

Qu’aimerais-tu qu’on retienne de lui ?

Je voudrais qu’on retienne de Coolio qu’il était un super artiste. Il écrivait très bien. Il était aussi courageux et très professionnel. Il n’a jamais loupé un show. J’aimerais aussi que les gens se souviennent qu’il n’a pas fait que Gangsta’s Paradise. Avant ça, il avait déjà sorti trois albums, et il en a fait plein d’autres après. Malheureusement, aucun de ses autres titres ne pouvait rivaliser avec Gangsta’s Paradise, donc on l’a réduit à ça, alors qu’il avait fait plein d’autres titres. C’est vraiment horrible qu’il soit parti…

Le rappeur Coolio a été en couple avec Afida Turner. Les deux amoureux se confiaient sur leur couple en 2004 chez Thierry Ardisson. L’auteur de « Gangsta’s Paradise » est décédé à l’âge de 59 ans. pic.twitter.com/rbr8ddbWJC — INA.fr (@Inafr_officiel) September 29, 2022

Afida Turner et Coolio

Afida Turner