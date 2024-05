Mort de Benjamin Szwarc, ancien candidat de The Voice : retour sur ces destins brisés de la télé…

Ce mercredi 22 mai, la famille de The Voice, le télé-crochet de TF1, a été endeuillée avec l’annonce de la mort accidentelle de Benjamin Szwarc, candidat de la dixième saison, à seulement 29 ans.

La famille et les proches du candidat sont sortis du silence, déclarant sur les réseaux sociaux : « C’est avec une immense tristesse que nous vous annonçons le décès accidentel de Benjamin survenu le samedi 18 mai 2024. Benjamin était un artiste jusqu’au plus profond de son âme. Il aimait plus que tout chanter, jouer, danser et faire rire les gens« , ajoutant : « Bien qu’il soit parti bien trop tôt, Benjamin a laissé derrière lui des messages précieux que nous tacherons de découvrir et comprendre. Repose en paix. Nous t’aimerons toute notre vie. Illona, Jonathan et ses parents. »

Benjamin Szwarc rejoint donc la triste liste des candidats de télé-crochet ou de téléréalité dont la vie s’est arrêtée bien trop tôt. Retour sur ces destins tragiques…

Grégory Lemarchal :

Il avait tout : il était jeune, beau et il chantait bien. Grégory Lemarchal est sans conteste le candidat qui a le plus marqué la Star Academy, sur TF1. Atteint de mucoviscidose, il a réussi l’exploit de gagner l’émission en 2004 malgré des allers-retours incessants à l’hôpital pour se faire soigner. Une performance telle qu’on oubliait totalement à l’écran qu’il était malade. Malheureusement, en 2007, son état se dégrade. En mars, il enregistre malgré tout chez lui les premières chansons de son nouvel album, dont la sortie est prévue pour fin 2007. Le 30 mars, il chante en duo avec Hélène Ségara lors de la première date de la tournée de la chanteuse. Ce sera sa dernière prestation en public. Hospitalisé d’urgence le 2 avril à l’hôpital de Suresnes, il attend une greffe de poumon qui ne viendra jamais. Le 29 avril, il est placé dans un coma artificiel, avec son accord, pour le soulager. Il ne se réveillera pas. Il meurt finalement le lundi 30 avril, à 23 ans. Son album posthume se vendra à plus d’un million d’exemplaires.

Gérald Babin :

Le 22 mars 2013, Gérald Babin, candidat de Koh-Lanta, meurt le premier jour du tournage à seulement 25 ans. Lors de la première épreuve, le jeune homme ressent de violentes crampes. Il fait un malaise cardiaque, est réanimé, mais son cœur s’arrête de nouveau en arrivant à l’hôpital de Sihanoukville, où il décède finalement. La saison est évidemment annulée, mais la tragédie ne s’arrête pas là. Le 1er avril 2013, quelques jours après le drame, Thierry Costa, le médecin urgentiste du jeu, se suicide, ne supportant pas la polémique qui rend la production responsable de cette mort. Malgré ce triste événement, TF1 et la société de production, Adventure Line Productions, annoncent que l’émission ne s’arrêtera pas et que d’autres saisons seront tournées. « The show must go on ! »

Bertrand-kamal :

En septembre 2020, Bertrand-Kamal, participant Koh-Lanta, sur TF1, décède à seulement 30 ans, en pleine diffusion de l’émission. Après le tournage du jeu, les médecins lui ont en effet découvert un cancer du pancréas, dont le pronostic est particulièrement sombre. Très apprécié, notamment par Denis Brogniart, qui l’avait invité chez lui, Bertrand-Kamal s’est battu jusqu’au bout, persuadé qu’il gagnerait ce dernier combat. Sa volonté était que l’émission continue d’être diffusée, ce qu’a fait TF1…

Didier Berton :

Le 16 juin 2023, Didier Berton, maraîcher et viticulteur de 60 ans, meurt écrasé par son tracteur à Capestang, dans l’Hérault. L’agriculteur s’était fait connaître en participant à la saison 6 de L’amour est dans le pré, en 2011. Alors qu’il était en train de bricoler son tracteur sur une de ses parcelles de vignes en espalier, son engin a basculé et l’a écrasé, avant d’exploser et de s’embraser. Les agriculteurs voisins ont entendu une explosion et ont appelé les secours. Mais Didier Berton n’a pas survécu à ses blessures…

François-Xavier :

Le 9 août 2011, François-Xavier, 25 ans, se jette sous les roues d’une voiture. Star de Secret Story 3 en 2009 sur TF1, il était fragile et dépressif. Après cette aventure, le jeune homme avait tenté une carrière dans la musique avec un premier single en juillet 2010, Luxury. Mais son titre ne décollera jamais. Les téléspectateurs ont ensuite pu le retrouver sur TF1 dans l’émission Carré ViiiP, déprogrammée après seulement deux semaines de diffusion en raison de très faibles audiences, au grand regret de François-Xavier. Après l’arrêt brutal de l’émission, «FX» a voulu rebondir et souhaitait participer aux Anges de la Téléréalité 2, mais la production a refusé. Affecté par la fin prématurée de Carré ViiiP, ne supportant pas de retomber dans l’anonymat, il n’a pas réussi à vaincre sa dépression et a mis fin à ses jours…

Camille Muffat, Alexis Vastine et Florence Arthaud :

Le boxeur Alexis Vastine, la navigatrice Florence Arthaud et la nageuse Camille Muffat possèdaient un palmarès long comme le bras. Médailles olympiques, champions du monde et d’Europe, détenteurs de multiples records… Ces sportifs d’exception, qui ont marqué l’histoire de leur discipline respective, ont accepté de relever un nouveau défi pour TF1, dans le cadre d’un jeu télé tourné en Argentine. Mais au pays des Gauchos, le rêve d’aventure s’est très rapidement transformé en cauchemar. Dès le tournage du deuxième épisode, deux hélicoptères utilisés par les équipes de production et chargés de déposer les candidats sur les lieux de l’épreuve se sont télescopés, à environ 140 kilomètres de La Rioja. Le bilan est très lourd : dix morts. Un drame qui ne bouleverse pas seulement la famille sportive française, mais un pays tout entier. La tragédie de Dropped est considérée comme le pire drame de l’histoire de la téléréalité, tous pays confondus…

Tom Diversy et Angie Rose :

L’été 2018 a été marqué par la mort de deux candidats de téléréalité en France. Le 23 août, Tom Diversy, 24 ans, est décédé suite à un accident de moto. Le jeune homme s’était fait connaître en 2017 en participant à 10 couples parfaits, sur TFX. Tom enchaînait depuis les tournages puisqu’il était aussi apparu dans Les Princes de l’Amour, sur W9, et Friends Trip, sur NRJ 12. Deux jours après, on apprenait le décès de Joanna Rosiak suite à une crise cardiaque, à 39 ans. Également connue sous les nom de Angie Rose, elle avait participé à La Ferme Célébrités en 2005, sur TF1, où elle était arrivée troisième derrière Jordy et Daniel Ducruet. Tom et Joanna rejoignent donc le triste cercle des candidats de téléréalité dont le destin été brutalement brisé…

Céline :

Ancienne prétendante d’Anthony Lyricos dans Les Princes de l’Amour, en 2014, Céline est décédée tragiquement en avril 2017. La jeune femme de 33 ans s’est fait percuter par un chauffard vers 4h du matin, alors qu’elle marchait sur le bas-côté d’une route de Maraussan, une commune de l’Hérault. Une fois les pompiers de Béziers arrivés sur place, ces derniers n’ont pas pu ranimer la jeune femme et n’ont pu que constater son décès.

Jean-Pierre Le Guelvout :

Figure de L’Amour est dans le pré, en 2010, Jean-Pierre Le Guelvout s’est suicidé le 14 décembre 2016, à 46 ans. Il a laissé un mot : «Quand le désespoir est plus grand que l’espoir. Je n’en peux plus de souffrir. Les vaches m’ont tué.» Sur Twitter, Karine Le Marchand, présentatrice de l’amission, a réagi au suicide de Jean-Pierre, publiant une photo de lui avec le message suivant : « Jean-Pierre faisait rire malgré lui, Il chantait l’anglais en italien comme personne, Il était malheureux et ne le disait pas… »

Isabelle Guillaume :

En 2013, Isabelle Guillaume, une jeune Belge âgée de seulement 30 ans, succombe suite à une rupture d’anévrisme. Elle s’était fait connaître en France en participant à la saison 2 de Secret Story, sur TF1, en 2008. Ironie du sort, son secret était : « Je suis croque-mort. » Un secret tristement prémonitoire…

Jean-Pierre :

Candidat de l’émission de téléréalité Trompe-moi si tu peux, qui devait être diffusée sur M6, Jean-Pierre se suicide à 32 ans après le tournage, en 2010. Il accuse son compagnon, Akim, d’être le responsable. L’émission est annulée suite à ce drame…

Julie Fauroux et Yonnel Ponton :

C’est une triste série qui a endeuillé l’émission Chasseurs d’appart’, présentée par Stéphane Plazza sur M6. Le 7 septembre 2018, Julie Fauroux, 24 ans, est morte sur la route. Sa voiture a été percutée par un chauffeur poids lourd qui n’a pas maîtrisé son camion alors qu’un ralentissement s’était formé devant lui. Passionnée par son métier d’agent immobilier, Julie Fauroux avait remporté l’un des épisodes de Chasseurs d’appart’, en 2016. Quelques jours avant, en août dernier, Yonnel Ponton, 31 ans, s’était lui aussi tué lors de ses vacances en Sardaigne. Le jeune homme avait participé au programme de M6 en 2017, et avait même remporté l’aventure. D’après le journal italien La Nuov, Yonnel a été renversé par un SUV alors qu’il se trouvait au bord d’une route entre Cugnana et Portisco…