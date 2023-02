Selon une récente annonce de Paris Match ce jeudi 23 février 2023, l’actrice italienne Monica Bellucci et le célèbre réalisateur américain Tim Burton auraient été aperçus ensemble à Paris, confirmant ainsi les rumeurs d’une possible relation amoureuse. En effet, les photos dévoilées par le magazine montrent le duo en train de se promener main dans la main dans les rues de la capitale française, apparemment très complices.

“La romance secrète de Monica Bellucci et Tim Burton : ce que l’on sait jusqu’à présent”

Ces nouvelles surprenantes interviennent quatre mois après leur rencontre lors du Festival du film de Lyon Lumière en octobre 2022, où ils auraient eu un coup de foudre discret. Paris Match aurait également publié d’autres clichés du couple présumé, pris lors de la soirée de la Saint-Valentin. Les images montrent Monica Bellucci et Tim Burton en train de s’embrasser, confirmant ainsi une relation sentimentale entre les deux artistes. D’après les informations du magazine, les deux célébrités ont dîné dans un restaurant avant de se rendre au célèbre hôtel parisien, le Ritz. Les photographies les montrent à l’entrée de l’hôtel, très élégants et heureux.

Tim Burton a reçu son prix des mains de la belle Italienne.

Pendant la réception, il se confie :

“Je n’ai jamais été accueilli comme ça, même dans ma propre famille !”

Monica Belluci déclare par la suite :

““J’ai bien failli pleurer ! Je dois énormément à la France, ce sont mes deux terres avec l’Italie.”

Monica Belluci cherche une relation sereine.

Des clichés récents ont circulé montrant l’actrice italienne Monica Bellucci, âgée de 58 ans, et le cinéaste américain Tim Burton, âgé de 64 ans, très complices à Paris. Les deux artistes ont été photographiés bras dessus, bras dessous dans les rues de la capitale française, laissant présager une potentielle romance. Depuis, des rumeurs circulent sur une possible relation entre les deux artistes, bien que ni l’un ni l’autre n’ait encore confirmé ces allégations

Elle avoua dans un magazine :

“Mes priorités ont changé, ce que j’attends d’un homme aussi. Jeune, je cherchais une forme de combat dans l’amour, aujourd’hui, je préfère la complicité. J’ai besoin de sérénité dans ce que je vis.”****

La dernière apparition publique de Monica Bellucci remonte à 2017, aux côtés du sculpteur Nicolas Lefebvre. À l’époque, le couple avait déjà rompu, mais Monica Bellucci avait tenu à préciser que leur relation avait été très enrichissante sur le plan artistique.

Elle déclare :

“Dans notre histoire avec Nicolas, nous nous entendions très bien et ce type m’a beaucoup appris. C’est un homme avec une vraie sensibilité artistique. Mais nous voulons maintenant ensemble sur une autre piste, une amitié pour la vie”

Elle était mariée à l’acteur français Vincent Cassel et a eu deux filles avec lui, Deva et Léonie, nées en 2004 et 2010 respectivement. Le couple a malheureusement divorcé en 2013, après 14 ans de relation.

De son côté, Tim Burton a également connu une relation longue et tumultueuse avec l’actrice britannique Helena Bonham Carter, la mère de ses enfants Billy Raymond et Nell, nés en 2003 et 2007. Le couple a finalement décidé de se séparer en 2014, après 13 ans de vie commune.

Bien que les deux artistes aient connu des hauts et des bas dans leur vie sentimentale, ils semblent avoir trouvé une nouvelle connexion artistique et peut-être amoureuse l’un avec l’autre. Il reste à voir comment cette histoire se développera dans les prochaines semaines et mois à venir.